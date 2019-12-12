中信美元優利定存 年息衝至3%

中國信託商業銀行表示，即日起至明（2020）年2月27日止，無論新舊資金，客戶只需依牌告匯率換匯轉存，單筆5,000美元（含）以上即可享14天期定存年利率3%、1個月期定存年利率2.28%、3個月期定存年利率2.08%。

中國信託銀行表示，全球央行政策普遍寬鬆，多數成熟國家貨幣都已幾近無息甚至負利率，美元利率是成熟國家當中最高，加上美國強大的內需市場，經濟成長率可望維持在2%以上。

相對各國製造業今年放緩的環境下，美國是成熟國家中相對亮眼者，美元仍是最強勢的要角貨幣。

展望2020年，中信銀行預期全球景氣將回溫，但低利環境難以改變，因此具有基本面和利率優勢的美元仍將維持穩健的表現。

中信銀行透過導入總經數據、利率水準、匯率波動度及各國政經情勢等因子，經模型運算後，建議維持美元作為外幣配置中的核心部位，民眾可趁年底檢視資產，以美元63%、非美貨幣37%為配置比率，保持資金靈活性，降低單一貨幣的匯率風險。

新台幣定存客戶，凡承作1,000美元（含）以上，即可透過網路銀行或臨櫃參加新台幣定存解約轉存專案，可享6個月期定存年利率2%、1年期定存年利率1.95%。

仍未持有中信銀行外幣帳戶之民眾，可隨時透過網路銀行輕鬆開立My Way 外幣數位存款帳戶，或至分行臨櫃開戶，單筆1,000美元（含）以上可享6個月期定存年利率2%。