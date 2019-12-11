金管會開罰三商美邦人壽120萬

金管會今（11）日指出，開罰三商美邦人壽120萬元，原因有四。

第一，公司辦理疑似洗錢或資恐交易監控作業，有未將預警案件與監控作業之執行等項目納入相關內部作業規範，以及就經常以大額現金還款者，未檢視評估交易目的合理性及留存驗證紀錄等情事，核與洗錢防制法第7條第4項前段、第8條第3項、第9條第3項及第10條第3項授權訂定之「金融機構防制洗錢辦法」（下簡稱防制洗錢辦法）第9條第4款、第6款，以及保險法第148條之3第1項授權訂定之「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」（下簡稱保險業內控辦法）第5條第1項第13款規定不符。

第二 ，該公司利用資料庫辦理姓名及名稱檢核作業，對命中資料庫名單之待處理案件未及時清理，有不利控管客戶風險之情事，核有礙健全經營之虞。

第三，該公司辦理法人客戶實質受益人辨識作業，有未確實取得法人客戶股東資料之情事，核與防制洗錢辦法第3條第7款第1目及保險業內控辦法第5條第1項第13款規定不符。

第四，該公司對於疑似洗錢態樣之監控，對符合預警標準之案件，未辦理檢視作業，核有礙健全經營之虞。

金管會指出，因此，依保險法第171條之1第4項規定，核處罰鍰計新臺幣120萬元整，並依同法第149條第1項規定予以2項糾正。