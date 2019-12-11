調查：台灣人持有保單數全球最高 但自覺保障不足

法國巴黎保險今天發佈「2019全球保障型保險受訪者調查報告」，調查發現，台灣受訪者平均持有保單3.3張，為全球最高，但覺得「獲得保障」的比率卻低於亞洲平均，因此雖然已有很多保單，但台灣人還想繼續買，尤其是醫療相關保險，最想買的新型態商品則是「長期照護保險」。

國立政治大學風險管理與保險學系系主任彭金隆表示，此份研究報告顯示台灣人對於保障的想法，也反映在保險購買行為上。

例如台灣人對健保品質感到滿意，但仍覺得在重大疾病、癌症、住院等項目需要更多保障，此矛盾顯示對健保未來的保障仍有不確定性，也顯示受訪者對這類需求保障仍然相當強勁。

法國巴黎保險亞洲區總裁黃𨭎葹表示，身為國際保險領導品牌，法國巴黎保險從2007年即開始透過研究長期關注全球保險消費行為和模式的變化，12年來持續投資研究調查，從全球深入至各重點國家，挖掘受訪者的需求及對保障型保險的期待。

台灣是法國巴黎保險在亞洲區的指標性國家，面對全球數位化帶來得瞬息萬變，也需透過數位轉型來更進一步的服務台灣消費者在保障型保險方面的需求，以提供消費者更好的客戶體驗。