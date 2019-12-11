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法巴攻保障型商品 三管齊下

2019-12-11 21:34經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

法國巴黎保險亞洲區總裁黃𨭎葹今（11）日表示，台灣人購買的保單張數全球最多，但民眾覺得有得到保障的比率卻低於亞洲平均值，未來將透過提高既有商品的保障成分、推出新型態保單、強化教育訓練等，三管齊下，拓展在台灣的保障型業務。

台灣是法國巴黎保險集團在亞洲六個市場（印度、中國、日本、韓國、台灣、越南）當中，業務表現最佳者。黃𨭎葹說，台灣法巴的總保費占法巴在亞洲市場的六成；台灣的投資型保單總保費更是占集團含法國本地在內，全球總保費的七成，表現相當傑出，「在法國總部，沒有人不知道台灣」。

法巴集團今日發表2019全球保障型保險受訪者調查報告，含台灣在內，全球共26國、2.6萬人受訪。台灣部分的調查顯示，台灣受訪者平均持有3.3張保單，全球最高，但覺得已獲得保障的比率，卻低於亞洲平均值，推測應與台灣人喜愛購買儲蓄險有關。

調查也顯示，台灣人願意投保更多，尤其是醫療相關保險，且會優先考慮購買重大疾病或癌症保險、住院醫療險和意外險。

黃𨭎葹說，調查顯示，台灣在保障型商品的發展空間還很大，法巴集團也會朝此努力。首先在既有商品部分，可能在既有核心業務房貸壽險之上，添加客戶所需的保障成分。

其次，不排除推出新型態、強調保障成分的壽險保單。

另外，法巴集團也會強化教育訓練。法國巴黎人壽總經理戴朝暉說，會協助銀行通路夥伴進行教育訓練，讓消費者知道，其所需要的保障額度跟已經購買的，兩者間差距蠻大的，進而更願意接受保障型商品。

他舉例，20年前，國人不太會買旅平險，現在越來越多人出國前會先投保，就是觀念的改變。

法國巴黎保險是全球銀行保險的領導品牌，在台灣只有銀行通路，沒有業務員或保經代，目前與20幾家銀行合作，主力銀行包括：台新、華南、一銀與彰銀，其他還有兆豐、臺企、元大、日盛、永豐…等。

法國巴黎保險亞洲區總裁黃𨭎葹。記者陳怡慈／攝影
法國巴黎保險亞洲區總裁黃𨭎葹。記者陳怡慈／攝影
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保險法國保單

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