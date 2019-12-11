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保險科技發威 風險評估、理賠及保單健檢都數位化

2019-12-11 21:04聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

保險業者持續精進保險科技發展，應用層面愈來愈廣泛。錠嵂保經今天宣布率先開發出「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單並一鍵上傳系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。富邦產險首家獲得「企業風險評估與保險規劃系統及方法」專利，提供業務員簡易方便的行銷暨展業工具為客戶打造跨險種且客製化的保障方案，推出以來已創造逾4千萬的新業績。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，台灣醫療水準日新月異，新醫療技術的誕生及二代健保DRGS實施，舊有保單條款不一定能夠因應支付新醫療技術費用，例如：達文西手術，動輒需自費10多萬，部份以前需要住院開刀的手術，現在用門診手術即可完成，理賠項目已不符使用，造成買了保險，卻無法完整分擔風險的狀況。民眾應該定期進行保單健診，適時補強保障規畫內容，才能有效發揮保險風險控制的本質。

趙惠先指出，第一線業務員常要幫客戶進行保單健診以提出建議，但保單健診很花時間，要請客戶提供保單，整理、分析、核對理賠項目，製做建議書及表格等，再約客戶見面說明講解，常常需要花一、二周的時間。

「要把保險業務員的時間解放出來，專注於AI無法取代之處」趙惠仙表示，錠嵂花了一年的時間，與洽吧智能及昇華科技合作研發出「錠嵂AI智能保單健診系統」，僅需利用行動載具拍下保戶擁有的各家保單投保內容首頁，系統就會自資料庫抓出對應的保單商品資料，比對判斷辨識，可在數分鐘內，匯整出保戶現有保障的全面概況，讓業務同仁能進一步給與診斷及建議。

錠嵂表示，希望透過AI智能經驗累積及深度學習，未來保戶可自己利用此系統定期做保單健診，提高保險的透明度，加強保戶與業務員之間的信任感。

產險業也積極推動保險科技，富邦產險資深副總林金穗表示，企業保險商品涵蓋眾多險種與專業知識，行銷過程包括風險評估、保險規劃、報價、要保書用印與核保等程序，銷售難度極高，因此目前國內外產險業的線上投保或輔助銷售工具，鮮少有專門針對「企業保險」所設計的系統。

因此，富邦產險於2018年推出「小型企業保險行銷APP」，是國內首家推出此類型行銷工具的保險公司；此APP應用甫獲得發明專利的「企業風險評估與保險規劃系統及方法」，自上線以來，已為富邦產險創造近7千件、保費達4300萬元的新業績，成長幅度驚人。

富邦產險表示，「企業風險評估與保險規劃系統及方法」首創以APP一次完成行銷、報價、投保與出單作業的全數位化流程，業務員透過APP即時行銷，平均每件只需花5~10分鐘即可完成行動要保程序並得發送電子保單，省去業務員大量報價、出單與送單的時間。

同時以小型企業客戶的需求為出發點，依據不同產業的風險需求，透過系統內建的智能分析功能即時產出財產保險、責任保險等跨險種的客製化保險專案，客戶並可依據自身預算調整保額，大幅提升投保便利性。

安聯人壽也投入資源推動數位轉型，建立以客戶體驗為核心出發點的數位服務生態系統，大幅提升業務人員的業務能力，更讓客戶端與業務銷售端，都能享有更好的數位體驗。

錠嵂保經開發AI智能保單健診系統，保單健診超SMART，大幅縮短保單健診時間，快...
錠嵂保經開發AI智能保單健診系統，保單健診超SMART，大幅縮短保單健診時間，快速找出保障缺口，提供最適當的保障架構。左二為錠嵂保經總經理趙惠仙。記者沈婉玉／攝影
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