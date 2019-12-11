顧立雄：ESG績效不佳恐衝擊公司股價

國泰金今舉行「2019氣候變遷論壇」，金管會主委顧立雄在會中指出，良好的能源管理政策及ESG(環境、社會和公司治理)績效表現，會同時回饋在公司高股價及低資金成本的表現上，而ESG績效不佳的公司，相對的也會對公司股價造成衝擊或被列為投資黑名單。

顧立雄表示，對於環保(E)、社會責任(S)及公司治理(G)的要求，已經是投資圈的普遍共識，過去市場或一般投資大眾多認為，公司投入氣候變遷風險管理是在做公益，甚或與公司獲利相互衝突，但近年來實際數據已經證明，良好的能源管理政策及ESG績效表現，會同時回饋在公司高股價及低資金成本的表現上，而ESG績效不佳的公司，相對的也會對公司股價造成衝擊或被列為投資黑名單。

顧立雄也指出，目前公開發行公司在年報中，須揭露氣候變遷對營運活動影響等資訊，過去企業或金融投資者雖對氣候變遷有所關注，仍然欠缺一套務實可行且有效的風險評估工具。金管會近期已預告公開發行公司年報應行記載事項準則修正草案，要求公司揭露氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候變遷議題因應措施。

據金管會統計，綠色債券發行量至今年9月底已達645億，且有426家上市櫃公司已參與申報企業社會責任(CSR)報告書，並揭露氣候變遷相關議題管理績效。此外有149家機構投資人已簽署盡職治理守則，強化責任投資。

國泰金總經理李長庚表示，天災可能衝擊供應鏈產能、低碳轉型的趨勢可能會造成成本上升或市場改變，企業已不能忽視氣候變遷，全球已有超過一千件氣候訴訟，控告政府或企業對於氣候風險揭露不足或不實。