親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

網紅夜會女主播秦綾謙被抓包 她前夫一個動作虧大了

顧立雄：ESG績效不佳恐衝擊公司股價

2019-12-11 19:16聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

國泰金今舉行「2019氣候變遷論壇」，金管會主委顧立雄在會中指出，良好的能源管理政策及ESG(環境、社會和公司治理)績效表現，會同時回饋在公司高股價及低資金成本的表現上，而ESG績效不佳的公司，相對的也會對公司股價造成衝擊或被列為投資黑名單。

顧立雄表示，對於環保(E)、社會責任(S)及公司治理(G)的要求，已經是投資圈的普遍共識，過去市場或一般投資大眾多認為，公司投入氣候變遷風險管理是在做公益，甚或與公司獲利相互衝突，但近年來實際數據已經證明，良好的能源管理政策及ESG績效表現，會同時回饋在公司高股價及低資金成本的表現上，而ESG績效不佳的公司，相對的也會對公司股價造成衝擊或被列為投資黑名單。

顧立雄也指出，目前公開發行公司在年報中，須揭露氣候變遷對營運活動影響等資訊，過去企業或金融投資者雖對氣候變遷有所關注，仍然欠缺一套務實可行且有效的風險評估工具。金管會近期已預告公開發行公司年報應行記載事項準則修正草案，要求公司揭露氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候變遷議題因應措施。

據金管會統計，綠色債券發行量至今年9月底已達645億，且有426家上市櫃公司已參與申報企業社會責任(CSR)報告書，並揭露氣候變遷相關議題管理績效。此外有149家機構投資人已簽署盡職治理守則，強化責任投資。

國泰金總經理李長庚表示，天災可能衝擊供應鏈產能、低碳轉型的趨勢可能會造成成本上升或市場改變，企業已不能忽視氣候變遷，全球已有超過一千件氣候訴訟，控告政府或企業對於氣候風險揭露不足或不實。

同時，多國政府正積極推動企業因應氣候變遷帶來的衝擊，李長庚強調，日本經濟產業省已發布TCFD(氣候相關財務揭露建議書)指導手冊，提供國際企業TCFD揭露範例；中國也有環境資訊揭露的相關規範。台灣面臨的氣候風險極高，企業更應跟上國際趨勢，建立永續競爭優勢。

國泰金總經理李長庚今出席「2019氣候變遷論壇」。 記者戴瑞瑤／攝影。
國泰金總經理李長庚今出席「2019氣候變遷論壇」。 記者戴瑞瑤／攝影。
分享
金管會主委顧立雄今出席「2019氣候變遷論壇」。 記者戴瑞瑤／攝影
金管會主委顧立雄今出席「2019氣候變遷論壇」。 記者戴瑞瑤／攝影
分享

氣候變遷國泰金金管會顧立雄

延伸閱讀

國泰金李長庚：ESG像防毒軟體 太低分會排除...

兩大壽險錢進地上權溢價率過高？金管會：需符合...

壽險資金大量投入不動產 金管會兩重點緊盯

南山董座有譜？金管會：已面試完尹崇堯、馬上公...

相關新聞

三商美邦洗錢監控不確實 金管會開罰120萬

2019-12-11 20:05

錠嵂保經創舉 AI保單健檢10分鐘就搞定

2019-12-11 18:31

壽險資金大量投入不動產 金管會兩重點緊盯

2019-12-11 17:15

爺奶買保單要錄音 對這些商品殺傷力最大

2019-12-11 16:54

法巴調查：台灣人買保單全球最多張 保障卻不夠

2019-12-11 16:32

南山尹崇堯面試已完成 金管會近期將公布結果

2019-12-11 15:17

永豐金證客戶關懷計劃元年 逾千人次參與

2019-12-11 15:08

2020資安風險3重點／企業雲端、AI詐騙、家用物聯

2019-12-11 14:35

老人保單新規嚇退爺奶 憂「藏錢」被錄

2019-12-11 14:35

小心美元定存高利看得到吃不到

2019-12-11 14:25

美元高利定存 要衝一波嗎

2019-12-11 14:24

老人保單錄音錄影 範圍擴大

2019-12-11 14:14

遠東銀行發行2020月曆 行員代言特色山屋

2019-12-11 00:04

上市櫃海外收益 連三季衰退

2019-12-10 23:50

上市櫃自陸匯出比重創高 前三季達18%

2019-12-10 23:49

彰銀挺中小企 花東開講

2019-12-10 23:49

中信送暖 點燃生命之火

2019-12-10 23:49

新光金 前11月EPS 1.55元

2019-12-10 23:49

南山 每股賺3.12元

2019-12-10 23:49

壽險業砸百億 狂掃10年債

2019-12-10 23:49

上市櫃大陸、海外投資收益 連三季雙衰退

2019-12-10 18:53

超商也可換匯了！萊爾富推台外幣現鈔兌換機

2019-12-10 17:26
看更多

熱門文章

金鑛咖啡暫緩收店危機 全台13家門市由富士康廣告承接

2019-12-11 08:57

星宇開航倒數 張國煒是不是「富一代」看這次

2019-12-10 21:37

5G頻譜競標首日 得標價267億

2019-12-11 00:04

環球晶加碼台灣 將匯回百億

2019-12-11 00:42

神車發威 和泰車營收攻頂

2019-12-11 00:32

壽險業砸百億 狂掃10年債

2019-12-10 23:49

5G競標第一天 喊到267億

2019-12-11 00:06

雙子星聯開案拍板 北市府17日與藍天宏匯簽約

2019-12-10 20:56

野村：5G iPhone將帶旺供應鏈

2019-12-11 00:30

大廠帶頭 半導體群聚效應擴散

2019-12-11 00:40

南山尹崇堯面試已完成 金管會近期將公布結果

2019-12-11 15:17

擠下南韓 台灣成今年全球最大半導體設備市場

2019-12-11 11:44

矽晶圓市況回暖 再等等

2019-12-11 00:41

麗寶台中Outlet二期 蓋好了

2019-12-11 00:26

玉晶光董座：中高階鏡頭熱 供不應求

2019-12-11 00:36

如興賣中和羊毛 漢神資產接手

2019-12-11 00:35

iPhone 11高階款恐減產

2019-12-11 00:28

遠東銀行發行2020月曆 行員代言特色山屋

2019-12-11 00:04

壽險資金大量投入不動產 金管會兩重點緊盯

2019-12-11 17:15

國揚算盤打得精 16億收購中和羊毛不算貴

2019-12-11 00:34

法巴調查：台灣人買保單全球最多張 保障卻不夠

2019-12-11 16:32

房產多人共同繼承 可分別繳稅與登記

2019-12-10 23:19

新光金 前11月EPS 1.55元

2019-12-10 23:49

製造業固定投資 今年拚新高

2019-12-10 23:20

凱基證總座異動 老外副董兼任 本土券商首例

2019-12-10 23:53

減碳成績差／學者：政府只用嘴巴減碳

2019-12-11 14:35

分期付款違約 留意發票開立

2019-12-10 23:19

南山 每股賺3.12元

2019-12-10 23:49

勤業：5G聚焦智慧家庭、娛樂消費等五大應用場景

2019-12-11 10:59

90%新創公司一年內倒閉 專利師公會：專利IP可融資幫助

2019-12-11 13:15

爺奶買保單要錄音 對這些商品殺傷力最大

2019-12-11 16:54

全體受雇員工增幅 創10年最低

2019-12-10 23:32

三商美邦洗錢監控不確實 金管會開罰120萬

2019-12-11 20:05

智慧眼鏡明年旺 照亮台積電

2019-12-11 14:35

勞檢員徵求不易 前2年流動率高、留不住老鳥

2019-12-11 14:35

味全搶攻奶茶市場 推「小牧好好」新飲品

2019-12-11 14:23

讓員工用「寶物」換獎金加薪 這公司獲國家人才發展獎

2019-12-11 19:06

車市旺季提前到 本月續熱

2019-12-11 00:30

顧立雄：ESG績效不佳恐衝擊公司股價

2019-12-11 19:16

新光鋼法說報喜 彰濱廠Q3已接單

2019-12-11 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top