錠嵂保經創舉 AI保單健檢10分鐘就搞定

錠嵂保經總經理趙惠仙。記者陳怡慈／攝影 分享 facebook

錠嵂保經為協助第一線業務同仁，提供更快速簡便的保單健診服務，開發出「錠嵂AI智能保單健診系統」，成為首家開發出此套系統的業界先驅，今(11)日在記者會上公開亮相宣告啟用，未來錠嵂業務同仁均可使用此套系統，快速為保戶提供保單健診服務。

錠嵂保經表示，錠嵂AI智能保單健診系統，與專長於人工智慧產壽險解決方案的洽吧智能股份有限公司攜手合作，採用先進的OCR辨識技術，搭配由保險及資訊技術專家成立的昇華科技股份有限公司提供雲端險種資料庫，結合行動載具普遍的使用習慣，直接拍下保單首頁，只需要數分鐘的時間，就可以了解保戶現有保障額度。

錠嵂保經總經理趙惠仙表示，台灣醫療水準日新月異，新醫療技術的誕生及二代健保DRGS實施，舊有保單條款不ㄧ定能夠因應支付新醫療技術費用，例如：達文西手術，動輒需自費10多萬元，部份以前需要住院開刀的手術，現在用門診手術即可完成，理賠項目已不符使用，造成買了保險，卻無法完整分擔風險的狀況。

民眾應定期保單健診，適時補強保障規畫內容，才能有效發揮保險風險控制的本質。

洽吧智能創辦人趙式隆表示，保單健診是一個讓深度學習 (Deep Learning) 驅動的人工智慧落地應用的絕佳場域。

透過結合錠嵂保經的領域知識及大數據，與洽吧智能的資料科學技術，錠嵂AI智能保單健診系統利用光學字元辨識技術(Optical Character Recognition, OCR)取代人工登打，再運用自然語言處理(Natural Lan-guage Processing, NLP)讓機器辨識保單首頁，自動辨識擷取內容，將資料抓到相對應的欄位中；不僅如此，洽吧智能導入的潛在語義索引(Latent Semantic Analysis, LSA)讓機器能夠獨立閱讀保單內容，並作出初步決策。若遇到機器無法正確判斷的資訊，再交由專業的第一線業務同仁處理。

這整套人機協作流程是絕佳的擴增智能(Augmented Intelligence)應用範例，除了大幅提高行政作業效能，同時也讓業務同仁與保戶能更透明、即時的溝通切身的保障規畫。

錠嵂AI智能保單健診系統的目標是，希望在不久的將來，保戶可以藉由科技技術的進步，能自己定期做保單健診，提高保險的透明度，加強保戶與業務員之間的信任感。

保單的版本樣式眾多，AI智能要經過使用經驗累積，來讓它越來越聰明。錠嵂保經一開始就採取四個階段的開發進程，第一階段先與數十位開發者小規模協作開發；第二階段擴大內部招募300多位優先使用者加入體驗回饋；第三階段也就是目前開放階段，進一步對全錠嵂超過2,000位業務員開放使用；第四階段則是不斷進行機器學習的優化，往未來開放保戶也能夠輕鬆使用的最終目標邁進。