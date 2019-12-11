送愛到喜樂 元大人壽連2年發動捐款及志工服務

元大人壽第2年參與物資捐贈及志工服務，捐贈牙膏、衛生紙、尿布、紙尿褲、沐浴乳等用品，希望可以照顧到院生的日常需求，同時也是大家展現慈悲心的機會。元大人壽／提供 分享 facebook

元大人壽多元行銷業務部電銷一組選在「國際身心障礙者日」前夕，主動號召42位公司長官及員工，還有21位員工眷屬，分別從台北及高雄兩處前往位於彰化的喜樂保育院一同進行物資捐贈及志工服務。

元大人壽表示，喜樂保育院的服務對象初期以照顧小兒麻痺兒童為主，後轉型照護智能障礙及多重障礙者，服務年齡從幼兒到老年都有，這是元大人壽第2年參與物資捐贈與志工服務，主辦員工事前透過上喜樂保育院的官網瀏覽公告之每月需求物資，然後張貼於辦公室大門口，由員工自由樂捐，再將全部捐款交由採買員工分頭去進行採買，希望可以照顧到這些院生的日常需求。

活動當天，元大人壽說，由於這裡的院生很多都是遲緩兒，他們的肌肉協調性比較需要訓練，透過這兩個套圈圈及保齡球遊戲可以加強他們手臂肌肉與腳的協調性，及對距離的認知，以促進身心健康。

喜樂保育院主任葉鳳棋表示，非常感謝元大電銷連續兩年來的捐贈，並熱情的帶動許多活動給予院生們不同的體驗，讓他們感受到關懷，為生活增添精采，有些員工則特地帶孩子來，讓他們了解到不是所有人都過著健康幸福的生活，也有些弱勢族群隱藏在社會角落默默過日子，期許啟發孩子們懂得感恩、願意付出及體諒；另外，還有員工已經參與多次，每ㄧ次都讓心靈感到非常富足，認為自己在工作上更具同理心，即便客戶不買單，但只要曾經真誠溝通過保險保障的重要性，不成交也很滿足。