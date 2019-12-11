兩大壽險錢進地上權溢價率過高？金管會：需符合指標

金管會主委顧立雄今（11）日指出，針對壽險業近期錢進不動產地上權，似乎議價率過高部分，他回應，一切要依照公司治理角度評估，金管會也會檢查了解壽險業評估準則，以及收益率與即時利用，要求保險業在資金配置，必須要遵守安全、流動性好、一定的收益率三大指標。

繼台北信義行政中心地上權案由南山人壽159.81億元得標，溢價率高達60％之後，位於捷運松江南京二、三號出口基地設定地上權案9日也正式開標，最終由元大人壽以53.3億元標得，溢價率29.9％，來到將近3成。

兩家壽險接連錢進地上權，溢價率這麼高怎麼賺得回來？顧立雄今日「2019國泰金控氣候變遷論壇」，會後受訪表示，不動產投資部分，國外投資已經緊繃，壽險業當然要尋找標的，雖然應要導入公共建設，但現在胃納量不足，但如果投進不動產投資，壽險業要評估，只要能達到要求的收益率以及即時利用當然可以。

但這是否代表壽險業手中有錢沒地方用？顧立雄認為，個案無法具體評論，但會要求壽險業國內投資部分，資產負債必須要match，也會檢查壽險業在相關投資個案收益率等與即時利用，是否符合要求，假設不符合，便會要求改善，改善不佳、再處分，另外壽險業一部分也要依照公司治理角度評估。

顧立雄指出，保險業金融資產快速累計，源頭是在於保險業保費收入高，現在已經趨於平緩，但重點不在於保費收入平緩成長，而是保費收入後，吸收資金來源與承諾，資產與負債必須要match。

面對明年保險業發展，顧立雄指出，金管會重視兩方面發展，第一，保費收入部分，商品結構上，以政策立場希望保障成分要高，也希望保戶不要因為國內定存利率低，就把保險商品當作純理財運用；第二，商品收益的相關宣告利率，也必須要顧及其投資收益，從一開始的商品設計、後續銷售管理等，金管會都得要把關。

顧立雄強調，金管會想要考量的是，希望讓保單有利差益、而不是利差損。同時因應IFRS17來臨，也開始調整相關責任準備金利率，如果試算結果不足，將希望壽險業加強準備金提存，但沒有強制額外增提外匯準備金。