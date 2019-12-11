國泰金李長庚：ESG像防毒軟體 太低分會排除或減碼投資

國泰金控總經理李長庚今（11）日指出，關注氣候變遷等ESG（環境議題、社會責任、公司治理；俗稱責任投資）就像是國泰金選擇投資標的時的「防毒軟體」，擁有龐大資金的國泰金控在選擇投資標的時，會透過ESG等原則檢視相關風險，如果有風險，要先考慮是否有降低風險或控制風險的方法，如果有，可考慮投資，如果風險不可控，就會決定不投資，或減碼投資。

「2019國泰金控氣候變遷論壇」今日下午在國泰金融會議廳舉行，金管會主委顧立雄、證交所總經理簡立忠、國泰金控總經理李長庚、國泰人壽總經理劉上旗、國泰投信總經理張雍川、國泰金控投資長程淑芬、亞洲投資人企業變遷聯盟（AIGCC）總監Rebecca等出席。

李長庚會中受訪時強調，國泰金將ESG（責任投資）視為「防毒軟體」，投資團隊要投資的標的，先透過這個準則篩選，雖然金融市場會循環波動，剛開始投資，績效不一定特別好，但他相信，透過責任投資去篩選的企業，長遠來看會有兩大益處。一，踩雷機率會降低，因為已經預先「掃過毒」、把相關的風險排除掉。二，這些公司如此重視風險控管，相信他們能找到提升營運績效的方法，長遠來看，會犯下致命錯誤風險的機率也隨之降低，對於長期投資人具有保障。

國泰人壽總經理劉上旗指出，國際上對於ESG風險審核程序有設定名單，國壽投資部門會遵循這樣的原則，如果被列為排除名單，國壽就不會投資，若為關注名單，例如高碳排放，投資人員必須擬定風險評估報告，並由主管審核，這個企業是否值得投資，是否有需要降低投資額度。「 2018年國壽有243件投資案加入這個條款、歷經這樣的審核程序」，劉上旗表示。

國泰投信總經理張雍川表示，責任投資已經是台灣機構投資人，例如勞退基金篩選委外基金公司時的必考題，同時是公司是否能獲得國內外機構投資人委託操作的關鍵。以國泰投信而言，有些國外機構客戶、規模很大的退休金保險公司等，每年都要進行問卷調查，詢問業務做了哪一些、和去年比是否有所進步。

國泰投信自己的資料庫裡也有全球1萬家公司，基金經理人在下單前，只要key股票代號，就會自動跳出ESG資料庫，告知這間企業的分數、評等是多少，如果偏低，就會自動跳出紅色警示。

此外，每個月、每個基金經理人投資組合都會收到ESG分析報告，縱軸為投資金額，橫軸是ESG評分，如果經理人投了金額很大、分數卻偏低的公司，系統會自動發出警訊，提醒風控團隊、投資團隊注意。