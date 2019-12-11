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壽險資金大量投入不動產 金管會兩重點緊盯

2019-12-11 17:15聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

近兩個月南山人壽、元大人壽皆砸大錢、以高於底價的價格標下地上權，讓市場對於壽險業...
近兩個月南山人壽、元大人壽皆砸大錢、以高於底價的價格標下地上權，讓市場對於壽險業以昂貴價格標下地上權的收益率問題存疑。 本報系資料
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壽險業資金近期有大量投入不動產的趨勢，近兩個月接連兩家壽險公司皆砸大錢、以高於底價的價格標下地上權，讓市場對於壽險業以昂貴價格標下地上權的收益率問題存疑。金管會主委顧立雄表示，透過金檢，會關注業者投入不動產的即時利用率與投資收益率，達不到就要求改善，改善不成就開罰。

南山人壽上月底以159.8億元，標下信義行政中心基地50年地上權，溢價高達6成，創史上單坪新高價，引起業界極大關注，外界更認為「高於市場行情很難賺錢」，對南山人壽收益率存疑。對此，南山回應，預期投資收益率會符合主管機關要求。

除南山人壽外，元大人壽前天標下國產署「捷運松江南京地上權案」，元大人壽以53.3億元標下，溢價近3成。元大人壽表示，投資用不動產以商辦大樓為主，松江南京地上權案位於北市核心商業區，預期收益率遠高於保險法規規定。

針對壽險業將大量資金投入不動產的趨勢，金管會主委顧立雄今出席「2019國泰金控氣候變遷論壇」會後受訪表示，壽險業資金運用上，因為國外投資部分已緊繃，金管會當然希望業者多投入公共建設，但公建投資胃納量不足。壽險將資金投入不動產目前已有規範，包含即時利用率與投資收益率，壽險業在評估時須到達金管會要求的收益率，且有即時利用。

顧立雄強調，投標價格與收益率，各業者須依照公司治理來審慎評估，金管會也會進行金檢，尤其涉及到收益率與即時利用，金檢後會要求改善，改善不成就會處分。

根據金管會訂定「保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益之認定標準及處理原則」，保險業投資不動產除須即時利用外，投報率也須達一定標準，目前是2.345%。

壽險業金管會地上權

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