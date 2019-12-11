70歲老人買保單擴大錄音錄範圍 最快明年1月生效

繼70歲以上銀髮族購買投資型保單要「錄音或錄影」後，金管會又把「錄音錄影」的範圍擴及到所有有解約金的保險商品上，預計明年1月起，銷售有解約金保單給70歲以上者，在經過客戶同意後，銷售過程要錄音錄影，如果客戶不配合，將無法核保，也就是保險公司不能接受當事人投保。

保險局研擬修正保險業招攬及核保理賠辦法第六條，增訂保險業銷售各種有解約金之保險商品（不包括小額終老保險及保險期間在三年以下之傷害保險）予70歲以上之客戶，應經客戶同意後將銷售過程以錄音或錄影方式保留紀錄，或以電子設備留存相關作業過程之軌跡，而且銷售過程紀錄必須保存至保險契約期滿後五年。

保險局長施瓊華表示，修訂辦法已經完成公告，相關作業流程正在進行，預計明年1月可實施。

今年元旦起時施70歲以上老人買投資型保單要錄音錄影，根據壽險公會統計 ，今年上半年70歲以上買投資型保單人數只剩1萬人，金額173億元，相較去年全年的3.3萬人與540億元，預估今年70歲以上投資型保單的新契約件數及初年度保費收入都將大幅減少。

保險業表示，未來錄音錄影範圍擴及到所有有解約金保險，影響程度勢必擴大，因為這會增加保單銷售的作業流程，影響最深的會是銀行通路，因為銀行通路銷售保單訴求「快狠準」，往往10~15分鐘內完成銷售，很少像傳統保險業務員以約喝咖啡等「搏感情」的方式賣保險。

本次第六條也增訂保險業從事保險招攬之業務人員應充分瞭解要保人及被保險人之事項，內容至少應包括「繳交保險費之資金來源」，業務人員不得有「勸誘客戶以貸款或保險單借款繳交保險費」的情事，以及業務員的招攬報告書必須具備「投保前三個月內客戶是否有辦理貸款或保險單借款」等。

這是洗錢防制的一環，施瓊華表示，資金來源交代清楚，這是金融業KYC （認識你的客戶）本來就應該做的。至於不得勸誘保戶貸款買保單，則是因為保險局接獲許多申訴，通路勸誘客戶以房貸、貸款或保險單借款等高財務槓桿方式購買保險的不當招攬行為。