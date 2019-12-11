爺奶買保單要錄音 對這些商品殺傷力最大

保險新規定，銷售有解約金保單給70歲以上老人必須錄音錄影。 示意圖／Ingimage 分享 facebook

保險新規定，銷售有解約金保單給70歲以上老人必須錄音錄影，保險業估計 ，這類保單占一半以上，但從規定錄音錄影，到必須清楚交代資金來源，以及是否貸款買保險可以看出，保險局的用意，是要落實老人買保險應該回歸到買保障。

什麼是有解約金的保單？Money101金融比較平台經理呂芝穎表示，具有「 保單價值準備金」的保單，當保戶解約保單時就會有「解約金」，常見像是以保障為主的終身壽險、定期壽險、長照險等等，另外，以理財、財富傳承 、退休金為訴求的利變型保單、增額終身壽險、還本險、投資型保單也都是屬於有「解約金」的險種。

保險業表示，今年起70歲以上買投資型保單要錄音錄影之後，實務上遇到的狀況是 ，一切都談好了，當業務員說要開始錄音時，約有二到三成的老人就會打退堂鼓，因為這類老人家買保險通常是為了要「藏錢」，因此很不願意被錄音。

新規定把錄音錄影範圍擴大，對老人最喜歡拿來理財或做財富傳承規劃的年金險或高額儲蓄險等殺傷力最大，因為這些是老人最喜歡拿來「藏錢」的工具，過往老人買保險最常引發糾紛的就是，後代子孫認為保險不當招攬，讓老人誤信而去投保。

至於錄音錄影檔案由保險公司保存至契約期滿後五年，保險業表示，對於70歲以上老人的保單而言，這跟永久保存的意思差不多；業者私下透露，所存錄音錄影檔案，金管會通常在金撿時會抽查調閱聽取，這點金管會真的做得滿徹底的。