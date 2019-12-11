法巴調查：台灣人買保單全球最多張 保障卻不夠

法國巴黎保險亞洲區總裁黃𨭎葹。 圖／法國巴黎保險提供 分享 facebook

法國巴黎保險今（11）日發布2019全球保障型保險受訪者調查報告，台灣受訪者平均持有保單3.3張，全球最高，但覺得「獲得保障」卻低於亞洲平均。

以下為台灣受訪者的保障和保險行為八大發現：

一、對未來有信心的佔66%，對健保品質最滿意。台灣受訪者對未來有信心的比例為66%，雖低於全球平均74%，卻意外的高於日本48%和韓國63%。

二、台灣受訪者平均持有保單3.3張，為全球最高，但覺得「獲得保障」卻低於亞洲平均。台灣受訪者擁有壽險保單的比例為66%，高於韓國的51%，日本的55%，以及全球平均47%。

不過，台灣受訪者表示「已獲得保障（67%）」的比率，卻低於亞洲平均且未明顯高於日、韓。應是與台灣人過往多喜愛購買儲蓄險有關。

三、願意投保更多，尤其是醫療相關保險。台灣人投保最希望對抗的風險是「住院治療」，其次是「身故」及「罹患重疾」，都高於亞洲平均值。

願意透過購買保險來防範風險的比率，也高於亞洲國家平均，且會優先考慮購買「重大疾病/癌症保險」、「住院醫療險」、和「意外險」。

四、台灣受訪者希望保險可以「簡單易懂」有44%，「無理賠時可保費返還」有42%，能客製化的有36%。

五、願意為了獲得客製化保險保障分享個人醫療資料比率高達78%，普遍高於日、韓，甚至全球平均。

六、願意為買房、創業及買車而借款的比率非常高，因疾病及意外造成還款困難是主要擔憂。

七、評價信用保障保險的性價比（CP值）為最高，實際投保過房貸壽卻是亞洲最低。

八、未來最想買的新型態商品是長期照護保險。調查中特別針對台灣受訪者測試詢問新形態保險，發現「長期照護保險」（為慢性疾病、殘廢或疾病，提供長期照護給付）占最高91％，其次是「住宿平安險」（保障旅遊住宿時發生意外傷害）占76%，再來是「智慧居家保險」（搭配智慧家庭裝置）占74％。