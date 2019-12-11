南山董座有譜？金管會：已面試完尹崇堯、馬上公布結果

南山人壽董事長杜英宗遭停職，董事長職缺原本安排由南山人壽大股東尹衍樑兒子尹崇堯接掌，但金管會認為必須要通過兩次面試。金管會主委顧立雄今（11）日首次對外公開表示，已經對尹崇堯完成面試，結果馬上就會公布。

顧立雄今日出席「2019國泰金控氣候變遷論壇」，會後受訪做出以上回應。

尹崇堯人事案之所以受到關注，包括金融資歷尚淺，過去曾在南山人壽董事會擔任董事等，但年僅36歲，金管會認為必須要書面審查消極資格以及面試。如果尹崇堯人事案通過，將會成為國內最年輕的保險業董事長。