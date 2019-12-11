南山尹崇堯面試已完成 金管會近期將公布結果

杜英宗遭金管會停職兩年後，南山人壽宣布由大股東尹衍樑的兒子尹崇堯接任代理董事長，金管會主委顧立雄透露面試已完成，會盡快對外公布結果。 本報資料照片 分享 facebook

南山人壽董事長杜英宗遭金管會停職兩年，南山人壽宣布由大股東尹衍樑的兒子尹崇堯接任代理董事長，金管會出招要求兩次面試。金管會主委顧立雄今透露，尹崇堯面試近期已經完成，會盡快對外公布結果。

據悉，尹崇堯的第二次面試原定由金管會副主委黃天牧進行，但後來改為顧立雄親自面試。顧立雄今出席「2019國泰金控氣候變遷論壇」，會後受訪透露，尹崇堯第二次面試已經完成，馬上會對外公布結果。

過去金管會針對壽險業總經理一律採面試，董事長則不一定，但保險局指出，針對像南山人壽這樣的「特殊公司」，會請董事長來面試，且金管會考量尹崇堯年輕、資歷淺，因此要求找尹崇堯面試，且面試兩次。