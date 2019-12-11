中華信評：明年台灣企業信用強度將減弱

中華信評今舉行「2020台灣信用展望」發布會，會中預估明年台灣經濟成長比今年弱，但明年台灣經濟成長還是位居四小龍之首。不過，台灣企業的信用強度在明年將會減弱，最沉重的壓力來自於美可能近期對科技產品將課徵最新一輪關稅。

中華信評預估，今年台灣GDP約2.5%、明年為2.4%。中華信評分析師許立德表示，今年前三季過完，台灣經濟成長非常強健，最大支撐是資本形成，內需消費則是溫和成長，出口貿易則因貿易戰的關係持續偏弱。但受到結構性因素，包括高齡化、實際薪資停滯不前，都限制台灣的經濟成長，因此預估明年台灣經濟成長比今年弱，但明年台灣經濟成長還是位居四小龍之首。

但許立德指出，台灣企業的信用強度在明年將會減弱，台灣企業信用結構在未來12個月内，最沉重的壓力是來自於美可能近期對科技產品所課徵最新一輪關稅，台灣企業對此類產品曝險極高，此波升級的關稅戰可能會打亂全球電子業的供應鏈，成本負擔加重，同時還會減緩對於新興技術需求的成長。

另外，關稅爭端在何時緩解，以及緩解後出口何時可恢復增長，仍存在不確定性；且中國經濟放緩可能會加劇台灣產品與服務需求普遍惡化的程度，並傷害台灣企業明年的獲利能力。

許立德表示，台灣企業的信用狀況在今年11個月間略為惡化，企業與金融機構的負向評等趨勢截至11月底已達5.2%，較5月底的4%高。中華信評今年將5家企業的信用評等展望從「穩定」調整為「負向」，包含台塑四寶、和碩。和碩主要是業務上的因素，IPhone供應鏈曝險太高、子公司表現不佳；台碩四寶是因總體環境影響，加上投資正開始，對財務上會有影響。

針對金融業，分析師王珮齡警示，台灣壽險業在明年面臨整體下行風險，包括業者主動採取與主管機關推動的產品改革、美國降息及匯率風險。預期壽險業今年平均資產報酬率將可達0.6%的較高水準，但在明年會回到0.4%至0.5%的正常水準。壽險業的獲利能力明年仍易受避險成本與未來一年資本市場波動的影響，美國近來降息及壽險業先前購人具高報酬率的國際板債券明年被贖回的機率增加，面臨再投資風險逐漸升高。

王珮齡認為，壽險業在明年應會維持緩慢的保費收人成長，越來越多壽險業將不再販售短天期的儲蓄險，今年已有數家壽險業著手改革保單，導致迄今的保費收人成長已陷人停滯，因此明年保費收人成長可能會持平。隨著壽險業轉為販售長期保費收人的保單，續期保費收人應可恢復些許成長，但明年初年度保費收入可能將呈現負數。