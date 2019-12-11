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五大風險仍存 中華信評：明年經濟成長恐喪失部分韌性

2019-12-11 13:29經濟日報 記者林子桓／即時報導

華信評今（11）日公布的一篇標題為「懸宕的貿易緊張局勢升高了台灣企業的信用風險」報告中指出，面對全球貿易保護主義，在未來一年，台灣的經濟成長恐將喪失部分韌性，台灣企業也將面臨五大主要風險。

全球貿易的不確定性將會繼續在2020年時構成對台灣企業構的重大風險。然而，台灣的GDP成長率卻在外部威脅升高的情況下維持相當的韌性。最新的官方經濟增長數據與諸多市場預測值相反，顯示台灣經濟在2019年的增幅表現出乎意料。

台灣實質GDP的成長率在2019年前三季達到的2.4%（在2019年第3季單季達到2.9%），這較許多市場專家預估2019全年度的經濟成長率的約2%水準為高。

根據2019年12月1日資料，中華信評母公司標普全球評級預測，台灣2019年的實質GDP成長率為2.5%，2020年為2.4%，此較亞洲四小龍其他三個經濟體在同一期間內的表現為優，標普預估明年其他亞洲四小龍國家成長預測，香港0.2%最低、新加坡1.4%以及南韓2.1%。

亞洲四小龍2019年的GDP增長模式類似，亦即連續第二年成長減緩，儘管如此，台灣2019年的經濟成長依然維持相對穩定，考量到台灣科技業與中國以及亞洲其他地區之間在供應鏈方面的緊密連結關係，能取得前述成長實屬不易。除此，台灣經濟具備的開放與貿易導向特性，使其較容易因為當前貿易景氣循環偏弱而面臨挑戰。

儘管台灣的出口已連續數月出現下滑，但由於民間消費溫和回升，總體經濟增長獲得了小幅提振，其中一個主要的刺激因素是來自於政府為吸引企業將其部份生產價值鏈帶回台灣，以迴避中美關稅爭端對其造成的直接衝擊而祭出的誘因。

同時，中國政府加速5G行動通訊的推出以及iPhone的銷售狀況優於預期，應可微幅緩解台灣科技業在未來12個月期間的需求風險，並有助於支撐出口水準。

中華信評今日舉辦2020年台灣信用展望，該公司預測，台灣企業明年仍面臨五大主要風險包括：貿易科技戰、中國增長減緩、外匯波動性、起伏變動的大宗商品價格以及網路安全科技干擾。

GDP亞洲四小龍華信

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