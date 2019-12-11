金融業曝去年中國國儲就違約 金管會：已採債權確保措施

對於上海國儲聯貸國銀踩雷案，昨（10）日金管會官員又再強調，目前本國銀行並沒有通報，有尋到相關負責人其它聯貸案違約風險，也就是金額是否有達到需要通報地步，指出上海國儲案已經採取債權確保措施，以及債權債務協商，實際損失要看後續債權確保措施，銀行會依照資產評估損失提列與逾期放款催收款辦理。

但金融業界透露，早在一年前就注意到中國國儲能源在中國大陸美元債違約事件，以及突然退出香港中環中心交易，甚至了解到中國國儲能源的實際股權關係錯綜複雜，金管會不可能不知情，但卻遲至年底上海國儲能源聯貸案真的違約才爆出，認為應該是參貸金融機構頭都洗下去了，只要有按時繳息，就期待這案子可以順利過關，一環接著一環，讓這案件拖到2019年底才爆出。

此外，上海國儲聯貸案由歐系外銀擔任牽頭行，該歐系外銀通常在聯貸業界過往是品質保證，此次發生事情後，該外銀內部低調。

金融業界認為，這也凸顯國內參貸銀行多很相信外銀，沒有親自再去DD（查核），過度被國企光環迷惑，加上聯貸團中有大型公股行庫參加，中型銀行認為大型公股行庫都有參加，案件應該不差，一關連著一關，引爆這次上海國儲聯貸案踩雷事件。

金融業認為，台灣金融業能否順利回收債權很難說，不過因曝險金額51億新台幣，平均每家銀行擔下的金額僅幾億新台幣，台灣金融業者提早提列備抵呆帳，的確較能降低風險。

根據金融業界了解，原本擁有「國企光環」的國儲能源，對外說實質股東包含中石油，但當時的工商資料顯示，牽涉到的股東包含上海國儲能源，但上海國儲能源股東又是國儲能源。

目前中國當地公開的資訊，中國國儲能源目前持有10％上海國儲能源股權，上海國儲能源另外90％股權則由國能石油天然氣進出口有效公司持有。相關公司背後股權持股交錯，但背後實質影響人，金融業界認為是陳義和。

金融業者認為，國儲能源集團在兩岸三地透過美元債、聯貸案，取得相當大資金，但目前上海國儲的4億美元聯貸案，涉及台灣金融業者借貸部分，自今年10月起就未依約攤還本息，已經兩期違約，國內11家銀行踩雷。

國儲能源的3.5億美元債則在去年未能按時償還本金，形成違約，造成至少七家南韓金融機構代表找上門。中國國企光環的企業，違約風潮卻席捲到南韓與台灣。