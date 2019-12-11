壽險資金湧進台債 銀行發次債更省息

壽險資金加碼國內債市，不只上演在公債市場，銀行發行次順位金融債也意外受惠、省下不少利息。債券商主管透露，近期壽險業者手中游資頗多，為去化資金，除了加碼10年公債，銀行發行的次債也頗受青睞，進而促使銀行發債利率下滑、籌資更省息，成為最大受益者。

券商主管解釋：「壽險手中閒錢很多，公債根本不夠買，但時序進入年底，發行公司債的企業不多，壽險只好大舉敲進銀行發行的次順位金融債。」

壽險資金狂掃金融債發行市場，影響所及，就是銀行發債利率每況愈下。

券商主管舉例，身為國營行庫的土地銀行為提升資本適足率，發行了115億元的無到期日次順位金融債，11月初定價，利率為1.58%。土銀發行次順位金融債，壽險業已經很捧場，其中，台灣人壽就公告買下40億元，中國人壽也買進17億元。

沒想到，事隔近一個月，民營的玉山銀行同樣發行無到期日次順位金融債，利率驟降至1.45%，比土銀低了13個基本點。

券商主管表示，按理說，土銀是國營銀行、風險較低，利率應該要比玉山銀低，特別是過去這一個月，公債利率並無顯著變動。但是，玉山銀較晚發行，加上壽險搶著買，才會導致玉山銀次債利率比土銀低了這麼多，而這就是壽險資金加碼國內金融債的明顯證據。

券商主管說：「今年新台幣匯率很強，明年第1季若美中貿易談判有結果，亞幣還可能繼續升，以此觀之，壽險海外投資仍可能籠罩匯損陰霾，或許是部分資金選擇轉戰國內債市的考慮因素之一。」