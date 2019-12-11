李紀珠當選全球玉山科技協會理事長 首位財金專業出身

台灣玉山科技協會理事長李紀珠當選全球玉山科技協會2020年理事長，是該協會第一位女性理事長，也是第一位以財金專業為背景出身的理事長。

台灣玉山科技協會在今年9月底完成理監事改選，由李紀珠連任理事長，副理事長為台積電（2330）總裁魏哲家與和碩董事長童子賢，同時，包括鴻海董事長劉揚偉、旺宏董事長吳敏求、開發金董事長張家祝、台灣大總經理林之晨、安碁資訊董事長施宣輝、康舒執行副總許介立、台灣金融科技創辦人王可言、DIGITIMES總經理黃欽勇、工研院副院長彭裕民、集邦科技董事長劉炯朗等人也都是台灣玉山科技協會理監事會成員，是台灣玉山科技協會成立以來，理監事會陣容最堅強的一次。

李紀珠在1998~2000年擔任青輔會主委期間輔導海內外華人團體，在當時與玉山科技協會結緣，當2001年台灣玉山科技協會發起籌組時，便成為發起人之一，與玉山科技協會淵源極深。

在李紀珠帶領下，台灣玉山科技協會積極扮演多元鏈結的角色，與全球各地玉山區會進行緊密連結，強化與各地理事及會員在資訊、商機、技術與市場的交流，接待美西玉山科技協會訪問團，且率同台灣玉山科技協會理事及會員參加海峽科技專家論壇，推動兩岸產業交流，拜訪香港玉山科技協會，進行創新交流座談等。

李紀珠表示，將任重道遠，積極擴大全球玉山科技協會會務，並努力讓其成長茁壯；對於全球玉山的未來展望，她指出，台灣玉山科技協會是全球玉山科技協會與兩岸四地華人之間一個很好的橋樑，未來將會借重台灣玉山科技協會經驗，讓全球玉山科技協會的活動更加多元，也會加深全球玉山和台灣玉山之間的鏈結，藉由交流增加彼此之間的了解，以凝聚共識，提升全球華人的競爭力。

全球玉山科技協會1989年創建，宗旨在於建構一個全球華人知識經濟的交流平台，現今在全球各地共有16個區會，包括美國、加拿大、台灣、香港、深圳等。

李紀珠表示，玉山科技協會是一個以協助高科技產業發展為核心的協會，也是一個相當專業多元的社團，成員涵蓋海內外各種專業人士，不僅有高科技產業，還有律師、會計師、金融業、創投界、研究領域、學術界等。