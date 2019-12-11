宏遠證致力轉型 獲卓越「最佳數位金融服務獎」肯定

宏遠證券（6015）榮獲《卓越雜誌》舉行「2019 年卓越證券評比」非金控類「最佳數位金融服務獎」大獎，由執行副總經理廖宏彬先生受邀代表出席接受證交所及主辦單位的頒獎與肯定。廖宏彬表示，此次獲選「最佳數位金融服務獎」肯定，對宏遠證券全體團隊來說意義非凡。

廖宏彬表示，宏遠是一家歷史非常悠久的券商，早在民國50年台灣證券交易所成立之時，是第一批拿到民間特許營業執照的專業證券商、民國85年更是領先當時的證券同業，推出國內第一套的網路下單平台等，近年更是在金融科技（FinTech）領域業務大力推展，強化電子網路平台與實體分公司的互補性，未來隨著全行科技金融應用範疇的擴大，可望提供顧客更為安全且便利之創新服務，成功轉型為「專業服務的電子券商」。

宏遠證券成立至今已近一甲子，全台布局雖僅9個營業據點，但仍秉持專業服務熱忱的綜合證券商，在金融領域不斷精益求精、創新突破，向來將最好的金融服務帶給客戶，讓客戶也能感受到宏遠證以客為尊的服務精神。