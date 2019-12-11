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群益金鼎證券數位創新專業形象 獲獎項肯定

2019-12-11 09:08經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

由《卓越雜誌》主辦的「2019卓越證券評鑑」調查結果出爐，由群益金鼎證券獲得非金控類最佳數位創新獎殊榮。這也是群益金鼎持續第六年在卓越雜誌舉辦的證券評鑑中獲得獎項，群益在數位服務上不斷推陳出新，提供客戶更創新的商業服務模式，這次獲獎顯示群益金鼎證券專業金融服務的品牌形象，已獲得外界高度肯定。

群益金鼎證券資訊部執行副總裁丘建華表示，群益金鼎證券今年在數位創新上以「資產轉換T+0合約」獲金管會准許進入金融監理沙盒實驗；明年也預計搭配「逐筆交易」新制，推出自建的下單App服務。這次奪得最佳數位創新獎對群益金鼎證券是一種鼓勵，代表群益金鼎證券近幾年來努力耕耘打造出數位創新競爭力的成果。

群益過去在FinTech金融科技創新已繳出許多耀眼成績單，連續兩年分別以榮獲資訊月「百大創新產品獎」，更破紀錄創下金融業唯一蟬聯兩屆百大創新產品獲獎；而這些傲人的研發成果與創新產品，也支持群益成為第一家連續三年通過金融科技研發支出抵稅資格審查的證券商。

群益一直致力於FinTech發展服務，座右銘以「創新」為根基，就是希望讓用戶享受到更加個人化且具有人性的產品，未來將會投入更多人力與資源，持續扮演FinTech領航者角色。

台灣證券交易所總經理簡立忠頒發「2019卓越證券評鑑」最佳數位創新獎給群益金鼎證...
台灣證券交易所總經理簡立忠頒發「2019卓越證券評鑑」最佳數位創新獎給群益金鼎證券資訊部執行副總裁丘建華（右）。 圖／群益金鼎證券提供
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