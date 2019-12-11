遠東銀行發行2020月曆 行員代言特色山屋

遠東銀行（2845）發行2020年月曆《臺灣山屋紀行》，以隱身在大山深處的高海拔山屋為題材，是繼過去三年造訪本地獨立小書店、當代圖書館、文學家及藝術家的故居之後，持續以月曆邀請客戶共探臺灣美麗的角落。遠東銀總經理周添財表示，面對被手機強勢入侵的生活，希望以福爾摩沙坐擁的壯美山野及經春風夏陽秋霜冬雪洗禮的山中小屋，觸動國人想要一探原始山林的腳步，從大自然汲取飽滿的生命力，前瞻美好新年。

遠東銀2020年月曆一覽12座高山山屋，為取自年輕世代的高山攝影師高靖傑的作品，總計發行3萬份，已被大量顧客預訂一空。透過攝影鏡頭，小山屋各擁大山頭，無敵美景環抱，其中有老牌的玉山排雲山莊及攻頂大霸尖山前夕住宿的九九山莊，也有星光滿天相映成趣的南湖山屋、坐看風起雲湧的三六九山屋、與能高越嶺道一起書寫臺灣高山史的天池山莊、迷你型僅開放10個左右床位的審馬陣山屋及奇萊稜線山屋，以及陪伴本土第一代登山家以啟山林的25K工寮等。

每月版面同時佐以山屋的相關知識說明，並導入「無痕山林」的行動守則，以月曆為平臺，倡議「凡走過不留下痕跡」的先進自然保育觀念，提醒國人在從事山野活動時對所處的自然大地善盡應有的責任。