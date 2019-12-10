凱基證總座異動 老外副董兼任 本土券商首例

開發金控10日召開臨時董事會，通過改聘子公司凱基證券總經理，由今年6月甫到任的凱基證副董事長Osama S.Abbasi兼任，這也是國內券商首次有外國人擔任總經理。Osama S.Abbasi將整合凱基證國內外事業，強化資產管理與理財業務，並全力配合金控跨售強化。

開發金臨時董事會決議改派相關人事後，凱基證即召開董事會通過總經理異動人事案，董事會通過Osama S.Abbasi兼任總座後，金管會核准前先以代理方式執行。原任凱基證總經理方維昌則是今天同時請辭總經理與董事代表人兩項職務，即日生效，據悉，方維昌將轉任開發金集團企業職務。

Osama S.Abbasi與開發金大股東、開發資本董事長辜仲瑩為美國賓州大學華頓商學院校友，今年6月開發金股東會全面改選，公股退出，開發金經營團隊高層也大換血，除了Osama S.Abbasi出任凱基證副董及其海外轉投資董事長暨CEO外，開發資本與凱基銀總經理也全部換上外資圈背景的大將，辜仲瑩本人則是在10月重返開發金，擔任開發資本董事長暨其海外與香港轉投資公司董事長、共同執行長等。當時這波高層人事換血，開發金內部即盛傳方維昌可能在任滿三年後，也即將交棒，因此今天董事會通過相關人事異動，凱基證內部並不意外。

Osama Abbasi透過書面新聞稿表示，未來他將致力維持凱基證券於台灣證券市場的領導地位，並提升投資建議精準度，結合凱基全球市場優勢，來深化與提供高附加價值的金融服務，朝向發展利基型投資銀行的願景，以及成為亞太區域投資銀行的目標邁進。