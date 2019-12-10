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批美「說三道四」中共外交部：中國人權狀況 人民最有發言權

金管會鬆綁後 小額終老保險下半年保費衝6.3億元

2019-12-10 19:48經濟日報 記者楊筱筠／台北即時報導

金管會放寬小額終老保險限制奏效。金管會保險局宣布，7月起放寬小額終老保險每人可以買2張、每張保額拉高至50萬元後，小額終老保險下半年成績優異，7月到10月初年度保費年成長52.83％、達6.3億元，件數成長61.89％、達3.8萬件。

金管會官員指出，小額終老保險上半年初年度保費僅有4.2億元，較前年同期衰退85.78％，投保件數今年上半年也年衰退52.76％，但自從7月放寬門檻，保額與投保張數持續增加。

原因為金管會自今年7月開始，放寬小額終老保險限制。小額終老險保單主約最高保額，從30萬元提高到50萬元，一年期傷害保險附約保額則從2萬元提高到10萬元，並放寬一生只能買一張的限制，每人最多可以購買兩張。

根據金管會資料，今年前10月，小額終老保險初年度保費達10億6207萬元，新契約件數6萬5301件。上半年的初年度保費僅有4.2億元，但7月放寬之後至10月，相關初年度保費6.3億元，較去年同期成長52.83％，且較上半年的初年度保費4.2億元成長2.1億元。

如果是小額終老保險投保件數，7月至10月件數則達3.8萬件、較去年同期2.3萬件成長61.89％，較上半年的投保件數2.6萬件增加了1.2萬件。

保險保費金管會

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