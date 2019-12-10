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超商也可換匯了！萊爾富推台外幣現鈔兌換機

2019-12-10 17:26經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

萊爾富攜手新光銀設置「台外幣現鈔兌換機」，可存入的鈔券面額分別為美金 100元和...
萊爾富攜手新光銀設置「台外幣現鈔兌換機」，可存入的鈔券面額分別為美金 100元和50 元，人民幣 100 元，日幣 10,000 元、5,000元和1,000元，台幣則提供1,000元、500元和100元。 圖／萊爾富提供
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哇！現在便利商店也可以兌換外幣。萊爾富今（10）日表示，看好外國旅客來台觀光商機，攜手新光銀行於大稻埕商圈的迪化店設置「台外幣現鈔兌換機」，除了可利用本國晶片金融卡帳戶提領外幣現鈔，還可執行「雙向兌換功能」，可用台幣現鈔兌換外幣現鈔或用外幣現鈔直接兌換台幣現鈔，而目前也提供了美元、日圓人民幣三種幣別的現鈔兌換服務，同時提供國人與外籍旅客換匯服務。

萊爾富表示，繼今年9月萊爾富將跨境收付版圖延伸至東北亞，攜手台新銀行開通韓國「GLN HANA MEMBERS」跨境支付後，隨著耶誕、元旦假期將至，萊爾富也看好外國旅客來台觀光商機，結盟新光銀行於廸化店推出「台外幣現鈔兌換機」。

即日起，本國籍民眾可持身分證或護照、外國籍民眾可持護照、中港澳人士可持A4入出境許可證件於「台外幣現鈔兌換機」進行身分掃描認證，即可進行美元、日圓、人民幣三種幣別的現鈔兌換服務。

可提領的鈔券面額分別為美金 50 元、人民幣 100 元、日幣 10,000元、台幣則提供1,000元、100元、50元、10元、5元和1元；可存入的鈔券面額分別為美金 100元和50 元、人民幣 100 元、日幣 10,000 元、5,000元和1,000元，台幣則提供1,000元、500元和100元。

不過，外幣仍受每日/每次結購、結售，不得超過新台幣10萬元、人民幣不得超過2萬元，外幣最低交易限額為美金100元、日幣10,000元、人民幣600元；若是透過新光金融卡提領，每日提領外幣限額為等值新台幣12萬元、每次最高為等值新台幣3萬元。

萊爾富表示，過去外國旅客來台觀光，換匯常侷限在機場、飯店或是百貨公司，不僅據點、時間受限，還會被收取手續費，這次攜手新光銀行推出「台外幣現鈔雙向兌換機」服務，只要是使用新光銀行的金融卡提領外幣或是直接使用美元、日圓、人民幣現鈔兌換台幣，以及持台幣現鈔直接兌換美元、日圓、人民幣，通通免手續費，他行金融卡兌換外幣，則會酌收每筆手續費5元，同時每日累積不得超過1萬美元或等值外幣為限，每次最高為等值新台幣2萬元。

但，萊爾富提供24 小時不打烊的「台外幣現鈔雙向兌換機」，主要依新光銀行牌告現鈔成交匯率計算，超過營業時間（9:00-15:30）則依收盤價計算。

新台幣人民幣日圓萊爾富超商

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