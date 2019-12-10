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數位時代為了這原因 銀行仍堅持印製月曆

2019-12-10 17:24經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

遠東商銀發行2020年月曆「台灣山屋紀行」以隱身在深山的高海拔山屋為題材，是繼過去三年造訪本地獨立小書店、當代圖書館、文學家及藝術家的故居之後，持續以月曆邀請客戶共探台灣美麗的角落。

遠東商銀總經理周添財表示，面對被手機強勢入侵的生活，希望以寶島台灣坐擁的壯美山野及經春風夏陽秋霜冬雪洗禮的山中小屋，觸動國人想要一探原始山林的腳步，從大自然汲取飽滿的生命力。

明年度月曆收納12座高山山屋，為取自年輕世代的高山攝影師高靖傑的作品 ，山屋各擁山頭，無敵美景環抱，其中有老牌的玉山排雲山莊及攻頂大霸尖山前夕住宿的九九山莊，也有星光滿天相映成趣的南湖山屋、坐看風起雲湧的三六九山屋、天池山莊、僅開放10個左右床位的審馬陣山屋及奇萊稜線山屋，以及陪伴本土第一代登山家以啟山林的25K工寮等。

台灣山屋紀行月曆也是遠東商銀首度以同仁為代言人，分別為消金風管處協理周蓉蓉、分行經理劉宏信及MA儲備幹部李國碩，三人分屬壯中青不同世代及部門，但在工作之餘都熱愛攀登百岳及戶外運動，月曆記錄下他們攀爬大山的美好體驗

在數位時代，遠東商銀仍每年印製大型掛曆以服務店家、企業、高齡長者及藝文愛好之樂活客戶的需求。周添財表示，自己從求學時代即樂在各項球類運動，至今雖公務繁忙仍堅持日行萬步，希望藉由山屋月曆吸引客戶一探台灣山林之美，並倡導運動風氣。

遠東銀行2020月曆以台灣山屋為主題，並由銀行高階主管擔任代言人。圖／遠東銀行提...
遠東銀行2020月曆以台灣山屋為主題，並由銀行高階主管擔任代言人。圖／遠東銀行提供
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