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元富獲卓越雜誌最佳數位平台體驗及最佳CSR獎

2019-12-10 16:13經濟日報 記者林婉琪／即時報導

元富證券10日榮獲《卓越雜誌》舉行之「2019年卓越證券評比」金控類「最佳數位平台體驗獎」及「最佳企業社會責任獎」兩項大獎，這是繼11月陸續獲頒五項大獎後，再次從民調評選及專業評審評分中脫穎而出，顯示元富在數位平台與企業社會責任上的表現，已深得投資大眾高度認同，也是連續三年於卓越證券評比中獲得殊榮。

元富證券董事長陳俊宏表示，元富在數位金融服務上一向以「關鍵服務」作為規劃的出發點，不斷尋求在既有業務下融入新思維、新服務的可能，期盼透過資源整合，提供投資人最佳的數位體驗。元富證券在數位金融領域長期耕耘的成果也於近期獲得多項肯定，獨家開發的「智能行動選股APP」接連獲頒國家品牌玉山獎「最佳產品獎」與金彝獎「傑出金融創新獎」，「小資零股理財平台」也榮獲台灣企業永續獎(TCSA)企業最佳單項績效類「創新成長獎」。

在履行企業社會責任方面，元富證券自加入新光金控後積極落實社會企業責任，舉辦多項公益活動，以行動支持關懷弱勢及環境永續，尤其在青年培力及弱勢孩童關懷上，更是元富的重點耕耘議題，像是宣揚兒童癌症防治觀念的「金絲帶小勇士應援」活動，成功集結3,000位民眾以金絲帶共同關懷癌童；每月邀請股市名師免費分享投資技巧的「元富證券翻轉學堂」，則已累積超過5,500名聽講人次；為培育年輕學子按部就班養成股票研究能力的「元富盃尋找潛力股競賽」，也創造出許多話題和正面迴響。

此外，元富為鼓勵公司員工參與公益活動並推廣新光集團CSR精神，特別於今年訂定出公益假，鼓勵員工利用補班不開盤工作天，或假日投入社會參與活動，元富同仁們也都給予正向回饋，積極參與每一次的環境保護活動，今年共進行三場淨灘活動，總參與人數多達300人，合計清出將近一噸的廢棄物，期盼共同用實際行動落實環境永續經營，元富也將繼續發揮證券業的特色與優勢，以實踐企業社會責任，為台灣帶來更多正向改變。

元富公益活動數位金融

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