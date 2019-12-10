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凱基證券總座異動 由副董事長Osama Abbasi接任

2019-12-10 15:26經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

開發金控（2883）今（10）日召開董事會，決議通過由Mr. Osama Abbasi接任凱基證券總經理職務，等金管會審議通過後始正式生效，主管機關審查通過前，總經理職務將由Mr. Osama Abbasi暫代。

原總經理方維昌因集團另有任用，請辭總經理職務，其擔任總經理期間優異的領導能力及對凱基證券卓越的貢獻，未來集團將持續倚重其專長與經驗，以利其能繼續發揮及創造更卓著貢獻。

Mr. Osama Abbasi畢業於美國賓州大學華頓商學院，曾任職於瑞士信貸（Credit Suisse）擔任亞太區執行長及集團執行委員會（Group Executive Board）成員，於全球市場、私人銀行、國際投資銀行、資產管理等相關業務有超過27年的經驗，熟捻國際投資銀行、全球金融市場及股市債市商品等各項業務。2019年6月14日起擔任公司副董事長及海外轉投資事業KG Investment Holdings Limited的董事長暨 Group CEO職務。

Mr. Osama Abbasi表示，除了維持凱基證券於台灣證券市場的領導地位，未來亦將著重於持續提升給予客戶精準的投資建議及高附加價值的金融服務，並且運用凱基全球市場業務的優勢進一步深化客戶服務。

凱基證券做為國內金融機構國際化佈局的先驅，希望藉由Mr. Osama Abbasi豐富的國際經驗，帶領凱基證券再創高峰。

未來凱基證券將持續建立各區域間緊密業務合作，以成為台灣及亞太區具領導規模的券商，並以發展利基型投資銀行為願景，朝向成為亞太區域投資銀行的目標大步邁進。

在亞太區域布局的架構下，凱基證券亦將積極結合開發金控在大中華區與產業緊密互動之利基及強大的財務資源，以更完整綿密的金融商品與服務為投資人與企業創造雙贏契機。

凱基證投資銀行開發金控

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