第一金證券 獲卓越券商最佳服務品質獎
近年積極落實公平待客原則政策的第一金證券，今（10）日獲得由卓越雜誌委託世新大學合作調查的年度金控券商類「最佳服務品質獎」獎項，並由董事長葉光章代表接受證交所及主辦單位的頒獎與肯定。
該獎項由卓越雜誌委託世新大學民調中心，以網路問券方式針對國內證券業的形象、服務、創新與潛力之現況進行評選，第一金證券繼去年獲得最佳潛力券商獎之後，今年進一步獲得最佳服務品質獎獎項。
第一金證券董事長葉光章表示，證券市場是發展很久的市場，競爭激烈的程度可以想像，過去服務業可能比拼的是誰的品質或價格好，這次獲獎，跟過往不一樣的地方，就是在公平待客原則上逐步落實慢慢有了成效。
葉光章說，第一金證券身為公股券商，本來就會有很多銀行的客戶，而第一金控近年開始導入的公平待客原則，目標則是讓所有第一金的客戶，都能在金融服務的本質上，獲取更公平或更透明對待的機會。
第一金證券身為集團的一份子，自然也努力的在公平待客原則上精進，葉光章表示，比如過往可能在客訴處理都是以個案來看，但未來會以案件類型分析樣態，以量化科學的方式作為未來服務改善的依據，並提升至董事會層級參與關注，這只是其中一小塊，還有很多正在建構的新措施，也還有許多要跟同業取經互相切磋的地方。
葉光章表示，今年得獎要感謝第一金證券全體同仁及第一金控對第一金證券的大力支持，而獲獎榮耀也是對同仁過往努力最好的肯定。
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