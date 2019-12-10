第一金證券 獲卓越券商最佳服務品質獎

近年積極落實公平待客原則政策的第一金證券，今（10）日獲得由卓越雜誌委託世新大學合作調查的年度金控券商類「最佳服務品質獎」獎項，並由董事長葉光章代表接受證交所及主辦單位的頒獎與肯定。

該獎項由卓越雜誌委託世新大學民調中心，以網路問券方式針對國內證券業的形象、服務、創新與潛力之現況進行評選，第一金證券繼去年獲得最佳潛力券商獎之後，今年進一步獲得最佳服務品質獎獎項。

第一金證券董事長葉光章表示，證券市場是發展很久的市場，競爭激烈的程度可以想像，過去服務業可能比拼的是誰的品質或價格好，這次獲獎，跟過往不一樣的地方，就是在公平待客原則上逐步落實慢慢有了成效。

葉光章說，第一金證券身為公股券商，本來就會有很多銀行的客戶，而第一金控近年開始導入的公平待客原則，目標則是讓所有第一金的客戶，都能在金融服務的本質上，獲取更公平或更透明對待的機會。

第一金證券身為集團的一份子，自然也努力的在公平待客原則上精進，葉光章表示，比如過往可能在客訴處理都是以個案來看，但未來會以案件類型分析樣態，以量化科學的方式作為未來服務改善的依據，並提升至董事會層級參與關注，這只是其中一小塊，還有很多正在建構的新措施，也還有許多要跟同業取經互相切磋的地方。