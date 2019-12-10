凱基證券高層異動 副董Osama Abbasi接任總座

開發金控（2883）今（10）日召開董事會，由於旗下子公司凱基證券總經理方維昌另有任用，請辭現有職務，會中決議由現任凱基證券副董事長Osama Abbasi接任該職。

凱基證券表示，原任總經理方維昌因任職期間優異的領導能力，以及對凱基證券卓越的貢獻，未來開發金集團將持續倚重他的專長與經驗，繼續發揮及創造更卓著的貢獻。

Osama Abbasi畢業於美國賓州大學華頓商學院，曾任職於瑞士信貸（Credit Suisse）擔任亞太區執行長及集團執行委員會（Group Executive Board）成員，在全球市場、私人銀行、國際投資銀行、資產管理等相關業務有超過27年的經驗，熟捻國際投資銀行、全球金融市場及股市債市商品等各項業務。

凱基證券自2019年6月14日起延攬Osama Abbasi擔任副董事長及海外轉投資事業KG Investment Holdings Limited的董事長暨 Group CEO職務。

Osama Abbasi表示，除維持凱基證券於臺灣證券市場的領導地位，未來亦將著重於持續提升給予客戶精準的投資建議及高附加價值的金融服務，並且運用凱基全球市場業務的優勢進一步深化客戶服務。

凱基證券做為國內金融機構國際化佈局的先驅，希望藉由Osama Abbasi豐富的國際經驗，帶領凱基證券再創高峰。

在金管會審議通過前，凱基證券總經理職務將由 Osama Abbasi暫代。