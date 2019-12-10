年終購物用「台灣行動支付APP」抽10萬元購物金

即日起至12月14日，以「台灣行動支付」APP單筆購物消費滿1,212元(含)以上，該筆交易即享一次抽獎機會，五天活動共計抽出10萬元購物金，交易越多中獎機會越大。

立即下載「台灣行動支付」APP，新增「信用卡」及「金融卡」進行消費購物，就有機會抽中購物金，持具NFC功能之Android手機，可於設有感應式刷卡機之商家「感應支付」；持Apple手機或不具NFC功能之Android手機，可於受理台灣Pay QR Code之商家「掃碼支付」，打破「感應支付」需具備NFC功能之裝置限制，大幅降低行動支付的使用門檻。

「台灣行動支付」APP結合逾25家金融機構，包含臺銀、土銀、合庫、一銀、華南、彰銀、上海、台北富邦、兆豐、臺企、台中、新光、陽信、中華郵政、遠東、永豐、凱基、台新、日盛、中國信託、淡水一信、新竹一信、彰化六信、花蓮二信及南農中心等，除了一般商業銀行，更有許多信用合作社、地方性農漁會(詳如列表所示)等金融機構辦理年終購物活動。截至108年11月底止，已逾35家基層金融上線，滿足更多客群之使用需求，戮力實現普惠金融目標。

除了以「感應支付」與「掃碼支付」進行購物交易外，「台灣行動支付」APP亦提供轉帳、繳費、繳稅、提款等多元支付功能，優惠期間以「台灣行動支付」APP轉帳免手續費，優惠無筆數上限！更多功能及活動資訊詳見臺灣行動支付公司官網(www.twmp.com.tw)。