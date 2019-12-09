京城銀3,000張庫藏股 提前買完了

京城銀行（2809）今天公告本次買回庫藏股提前執行完畢，於20個交易日內買回3,000張庫藏股，交易金額9,842.16萬元，平均每股買回價格為32.81元。京城銀今天股價收盤33.05元，上漲0.1元。

京城銀於11月11日董事會決議再買庫藏股轉讓給員工，預定買回張數為3,000張，預定每股買回價格區間為30元至35元，買回期間為11月12日起至明年1月10日止。不過，至今天京城銀即已提前買完，執行完畢。京城銀表示，為凝聚員工向心力並維護公司形象，因此決議再買庫藏股轉讓員工。