遠傳推行動代收 直接付款

遠傳電信近年強打電信帳單代收，自詡為電信代收市場的代收王，9日宣布引領改革，推出行動代收新服務，不限遠傳用戶，只要有手機門號，就可利用該門號在遠傳的代收服務中直接付費，讓沒有信用卡的消費者也可享受數位生活購物。

遠傳表示，過去在全台首推Google Play Store電信帳單代收、更是亞洲第一家提供Apple iTunes Store 電信帳單代收服務，還是目前全台唯一一家提供Microsoft Store電信帳單代收的電信業者。

根據統計，遠傳表示，電信帳單代收服務推出至今累積超過250萬代收用戶，每月交易次數更已突破300萬筆，代收金額及人次已連續多年呈現雙位數成長，除了代收記錄不斷創新高，合作夥伴更遍佈各領域。

遠傳指出，代收方式從一次性收費到目前最夯的訂閱式服務及分期收費，代收內容從娛樂遊戲點數、KKBOX等，到民生必需的停車費代收，代收場域更從線上數位服務延伸到線下錢包實體通路的掃碼付費，彈性化的代收方式。

而過去電信業者只能服務自己用戶的「電信帳單」代收服務限制，遠傳表示，新推出「行動代收」，讓不是遠傳的用戶也可享受遠傳多元的代收服務；而合作商家也只要與遠傳技術界接，就可支援所有電信業者的用戶以門號付費，避免需與多家業者串接的困擾，創造雙贏的商業模式。