富邦金前11月大賺585億元 暫居金控獲利王

富邦金控的「鈖鈦星樂園」金融科技服務體驗區，讓民眾一站式了解更多富邦創新金融產品及服務。 圖／富邦金控提供 分享 facebook 富邦金控今（9）日公布最新獲利，11月自結稅後純益24億元，較去年同期大幅成長291%。累計今年前11月稅後純益585億元，較去年同期成長10%，每股盈餘(EPS)為5.46元，暫居金控獲利王。

在各子公司獲利表現方面，富邦人壽11月稅後純益為6.57億元，投資表現穩健。初年度保費收入（First Year Premium）持續領先同業，今年前11月達1,932億元，較去年同期成長11%；總保費收入（Total Premium）為5,400億元，較去年同期成長10%。富邦人壽累計前11月稅後純益281億元。

台北富邦銀行11月稅後純益9.24億元，淨利息收益維持穩健。累計前11月稅後純益195億元，較去年同期成長9%。北富銀資產品質維持穩健，11月底逾放比率為0.2%，備抵呆帳覆蓋率為643%。

富邦產險11月稅後純益4.08億元，較去年同期強勁成長1960%，主要受惠較佳的投資績效。累計前11月稅後純益41億元，較去年同期成長9%，承保業務及投資績效表現亮眼，簽單保費收入較去年同期成長9%。

富邦證券11月稅後純益1.39億元，較去年同期大幅成長632%，主要反映資本市場活動及經紀業務的收益成長。累計前11月稅後純益為28億元，較去年同期成長35%。