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合庫金獲利猛 前11月大賺162.26億元、年增8.14%

2019-12-09 18:42經濟日報 記者陳美君／即時報導

合庫金控董事長雷仲達 合庫銀行／提供
合庫金控董事長雷仲達 合庫銀行／提供
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合庫金控今（9）日公布最新獲利；合庫金11月自結稅後純益為15.14億元，月增1.27%，累計稅後純益162.26億元，較去年同期增長8.14%，每股稅後純益1.22元。合庫金主管表示，金控獲利穩健、成長動力源自於銀行等子公司的正常業務成長。

進一步觀察六家子公司獲利表現，核心子公司合庫銀行11月自結稅後純益13.59億元，與前一個月獲利相當，累計稅後純益146.24億元，每股稅後純益1.51元。

另外，合庫證券呈小幅虧損，11月自結稅後淨損0.1億元，不過前11月累計稅後純益仍有2.95億元。

合庫金今日股價收在20.8元，上漲0.15元。

合庫金日股

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