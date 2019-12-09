合庫導入「開放銀行」 打造數位生態圈驅動引擎

開放銀行(Open Banking)風潮，吹起各家銀行對未來金融場景的想像。隨著開放銀行分階段上線，未來消費者只要同意分享自身帳戶或訊息給第三方業者，就可將資料透過應用程式介面(API)呈現在第三方業者的應用軟體中，讓金融服務無所不在。

合庫銀行積極導入金融科技，除了成為首波完成財金公司API平台上架的金融機構之一，今(108)年9月份也與「麻布記帳(Moneybook)」APP業者合作，開放「公開資訊查詢類」之商品資訊，包含台外幣查詢以及相關利匯率查詢功能等；後續也密切參與第二階段「消費者資訊查詢」以及第三階段「交易面資訊」之API的規格訂定，持續尋求更多第三方服務業者合作的機會。在技術層面提升上，專注於API管理平台建置、API開發管理以及API監控等，未來合庫將規劃開放更多API，將不同類型API組合，使金融商品與服務更貼近生活。

除此之外，為了推動數位轉型，合庫運用AI及大數據技術，分析及預測消費者金融服務，洞悉消費者需求，透過分析消費者行為等資訊，提升客戶體驗，以維持客戶滿意度。合庫未來也將不斷注入更多創新動能，打造以客為中心的金融數位生態圈。