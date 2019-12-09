親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

紐西蘭「白島火山」突襲爆發：旅行團5死27失聯

指唐從聖爆料害李沛旭婚變 鏡週刊副總遭起訴

合庫導入「開放銀行」 打造數位生態圈驅動引擎

2019-12-09 17:39經濟日報 記者陳美君／即時報導

開放銀行(Open Banking)風潮，吹起各家銀行對未來金融場景的想像。隨著開放銀行分階段上線，未來消費者只要同意分享自身帳戶或訊息給第三方業者，就可將資料透過應用程式介面(API)呈現在第三方業者的應用軟體中，讓金融服務無所不在。

合庫銀行積極導入金融科技，除了成為首波完成財金公司API平台上架的金融機構之一，今(108)年9月份也與「麻布記帳(Moneybook)」APP業者合作，開放「公開資訊查詢類」之商品資訊，包含台外幣查詢以及相關利匯率查詢功能等；後續也密切參與第二階段「消費者資訊查詢」以及第三階段「交易面資訊」之API的規格訂定，持續尋求更多第三方服務業者合作的機會。在技術層面提升上，專注於API管理平台建置、API開發管理以及API監控等，未來合庫將規劃開放更多API，將不同類型API組合，使金融商品與服務更貼近生活。

除此之外，為了推動數位轉型，合庫運用AI及大數據技術，分析及預測消費者金融服務，洞悉消費者需求，透過分析消費者行為等資訊，提升客戶體驗，以維持客戶滿意度。合庫未來也將不斷注入更多創新動能，打造以客為中心的金融數位生態圈。

合庫金融科技生態

延伸閱讀

吸引外資加碼 合庫金控首度赴新加坡舉辦法說會

北韓測飛彈引擎 試射洲際飛彈的最後警告

爆米花／興富發重返首位 合庫完封航空城

北韓重大測試 試射洲際飛彈的最後警告

相關新聞

搶代收市場 遠傳推「行動代收」新服務

2019-12-09 12:55

保單也要斷捨離！年終健檢3撇步 讓錢花在刀口上

2019-12-09 11:12

國銀踩雷51億元 蘇建榮：要求公股行庫注意大陸曝險

2019-12-09 10:15

吸引外資加碼 合庫金控首度赴新加坡舉辦法說會

2019-12-09 10:01

明年九大烏雲 美中貿易衝突頭號變數

2019-12-08 23:39

不動如山！ 市場預期央行利率連14凍

2019-12-08 23:36

星商聯貸違約 13國銀踩雷

2019-12-08 23:32

國際經濟展望保守 新南向國家風險升高

2019-12-08 23:22

台新金傳愛 點亮幸福

2019-12-08 23:17

王道銀 挺綠色消費

2019-12-08 23:17

玉山銀仰光分行 慶三周年

2019-12-08 23:17

企業發債籌資 熱度不退

2019-12-08 23:17

新光點子王吳東進 引進彈跳課

2019-12-06 23:13

華銀進化 十業務可線上申請

2019-12-06 23:13

2019金融之星 台壽奪雙獎

2019-12-06 23:13

CFA談金融科技…擁抱改變

2019-12-06 23:13

新光攻大健康 要賺健身財

2019-12-06 23:13
看更多

熱門文章

星商聯貸違約 13國銀踩雷

2019-12-08 23:32

台積獲索尼大單 攻5G應用再下一城

2019-12-08 23:26

台灣五大家族辜家「古厝」 大到連曾孫辜仲諒都快嚇破膽？

2019-12-09 15:48

機上餐點、備品周五亮相 星宇發言人：期待就對了

2019-12-09 10:51

和潤上市蜜月行情甜 中籤投資人一張賺4.7萬元

2019-12-09 10:41

勞保破產危機 待救援

2019-12-08 23:23

影／旺宏歡慶30周年 吳敏求宣布送每名員工1萬紅包

2019-12-09 13:24

台積領軍 台灣躍CIS生產重鎮

2019-12-09 00:04

陸廠搶單特斯拉 台系鏈警戒

2019-12-09 00:00

5G頻譜10日競標 電信董總壓陣

2019-12-08 23:33

國銀海外驚傳連踩兩雷 顧立雄：相信國銀具有足夠韌性

2019-12-09 11:25

5Ｇ首波競標頻譜位置 「史上最刺激」

2019-12-09 00:13

鴻海、TPK 特斯拉供應鏈仍占一席之地

2019-12-09 00:00

「不是在哈囉！」 陳其邁拋政府未來四大青年政策

2019-12-08 21:37

小摩：台積五年內 量產2奈米

2019-12-09 00:05

5G自駕需求 華邦電利多

2019-12-08 23:59

國銀踩雷51億元 蘇建榮：要求公股行庫注意大陸曝險

2019-12-09 10:15

家樂福總座：明年景氣不會很好

2019-12-08 23:26

5G頻譜10日競標 5大咖備戰

2019-12-09 00:18

家遭變故賣房籌錢 適用房地合一優稅

2019-12-08 22:27

林書鴻專訪／長春拚綠色化工 創新出擊

2019-12-09 00:24

明年九大烏雲 美中貿易衝突頭號變數

2019-12-08 23:39

最低工資法 本會期難過關

2019-12-08 23:58

工商界挺韓國瑜 後援會長傳由林伯豐擔任

2019-12-08 22:35

不動如山！ 市場預期央行利率連14凍

2019-12-08 23:36

最低工資法 拚年底送立院

2019-12-09 00:43

旺宏三十周年慶 吳敏求看好明後年5G商機

2019-12-09 11:25

名家觀點／大健康產業…生技新藍海

2019-12-09 05:29

超商拚戰雙12 搶寄件商機

2019-12-08 23:38

新聞中的法律／拉高獨董占比的必要性

2019-12-08 22:27

國際經濟展望保守 新南向國家風險升高

2019-12-08 23:22

林書鴻專訪／石化業愛迪生 研發擺第一

2019-12-09 00:23

5G競標新遊戲規則 史上最刺激

2019-12-08 23:24

總公司合併報營業稅 有條件

2019-12-08 22:27

保單也要斷捨離！年終健檢3撇步 讓錢花在刀口上

2019-12-09 11:12

円星林孝平、友達古秀華等 獲選「傑出經理」獎肯定

2019-12-09 14:33

家樂福兩招衝業績 力拚成長

2019-12-08 23:23

可塑劑獲利熄火 南亞聯成展望明年不同調

2019-12-09 08:52

連結高鐵南延 運動休閒產業園區落腳六塊厝

2019-12-09 17:16

5G毫米波發展今年不如預期 明年成長看高通

2019-12-09 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top