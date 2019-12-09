搶代收市場 遠傳推「行動代收」新服務

遠傳（4904）今（9）日宣布推出「行動代收」新服務，不限遠傳用戶，只要有手機門號，就可利用該門號在遠傳獨家推出的代收服務中直接付費，讓沒有信用卡的消費者也可享受數位生活購物樂趣。

遠傳表示，帳單代收項目多元，服務推出至今累積超過250萬代收用戶，每月交易次數更已突破300萬筆，代收金額及人次已連續多年呈現雙位數成長，除了代收記錄不斷創新高，合作夥伴遍佈各領域，代收方式也從一次性收費到目前最夯的訂閱式服務及分期收費，代收內容從娛樂遊戲到民生必需的停車費代收，代收場域從線上數位服務延伸到線下錢包實體通路的掃碼付費。

遠傳說，彈性化的代收方式，滿足消費者及商家的需求，即日起跳脫過往電信業者只能服務自己用戶的「電信帳單」代收服務限制，領先業界推出「行動代收」，讓不是遠傳的用戶也可享受遠傳多元的代收服務；合作商家只要與遠傳技術界接，就可支援所有電信業者的用戶以門號付費，避免需與多家業者串接的困擾，創造雙贏的商業模式。

遠傳發現遊戲玩家有喜愛組隊或同時上線的群聚現象，即日起跨電信業者的「行動代收」服務推出後，只要是遠傳專屬活動優惠或遊戲虛寶，所有戰友不分電信服務商都可獲得，大幅提昇玩家彼此群聚力量。

此外，玩家因每月代收額度上限而導致遊戲餘額不足的困擾，遠傳除了現行提供門市額度調整繳款外，12/17起，用戶也可透過遠傳線上服務如：

電話語音客服、網路門市、或遠傳行動客服App繳費提高現行額度，讓遊戲玩家隨時隨地衝裝儲值不中斷。未來遠傳也將持續傾聽用戶心聲，以期在優化既有產品的同時，也提供符合消費者需求的新服務。