金融業有機會創新高 顧立雄：全年獲利拚6,000億元

今年僅剩最後不到一個月，金融業今年可算是風調雨順，金管會主委顧立雄今（9）日表示，金融業包括：保險、銀行、證券、期貨等獲利加計，有機會創下歷史新高，也有機會達6,000億元。

金融業去年整體獲利達5,233億元，年衰退2.89%，因年底受到匯損與股災影響，保險與證券業均衰退，反而銀行業於去年為正成長，且創新高。

顧立雄今日出席「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」，會後受訪時表示，就目前看到的數字，國內金融機構所有加總起來，獲利金額6,000億元有機會達標，創歷史新高。