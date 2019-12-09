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評／企業生死，中共說了算？美籲防範中企社會信用體系

金融業有機會創新高 顧立雄：全年獲利拚6,000億元

2019-12-09 11:20經濟日報 記者林子桓／即時報導

今年僅剩最後不到一個月，金融業今年可算是風調雨順，金管會主委顧立雄今（9）日表示，金融業包括：保險、銀行、證券、期貨等獲利加計，有機會創下歷史新高，也有機會達6,000億元。

金融業去年整體獲利達5,233億元，年衰退2.89%，因年底受到匯損與股災影響，保險與證券業均衰退，反而銀行業於去年為正成長，且創新高。

顧立雄今日出席「公股事業推動團體協約及員工持股信託見證儀式」，會後受訪時表示，就目前看到的數字，國內金融機構所有加總起來，獲利金額6,000億元有機會達標，創歷史新高。

金管會日前公告，國銀今年前10月獲利達新台幣3149.8億元，年成長7.4%，距去年全年獲利僅相差192.2億元。

金管會主委顧立雄。記者戴瑞瑤攝影。
金管會主委顧立雄。記者戴瑞瑤攝影。
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