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評／企業生死，中共說了算？美籲防範中企社會信用體系

保單也要斷捨離！年終健檢3撇步 讓錢花在刀口上

2019-12-09 11:12經濟日報 記者陳美君／即時報導

年終將近，席捲全球日本收納女王近藤麻理惠的「怦然心動的人生整理魔法」，讓「斷、捨、離」整理術再次浮上檯面，成為歲末時節倡議討論簡約生活的主流。全球人壽提醒，年終整理除了居家與辦公環境要斷捨離大掃除之外，也要執行保障的年度檢視，全面檢視自己的保障結構是否符合現在或未來的風險移轉需求，把錢花在刀口上，發揮最大的保障效用。

全球人壽建議年終保單健檢3撇步，第一步，盤點自己目前的個人或團險保障額度是否滿足風險移轉需求，再依自己的預算去強化或調整保障額度。如果預算充裕，可以目前的保單為基礎，增加所需保障額度；若預算有限，則以自身首要需分散的風險為保障重點，並以一年期定期附約優先調整。

全球人壽提醒，部分民眾投保時可能因預算有限，因此投保當時選擇以保費較低的一年期定期附約來填補保障缺口，但隨著年紀增長，一年期定期附約保費也隨之增加，甚至退休後，還要負擔高額保費則是相當吃力的。

隨著健保政策逐年改變，在預算有限的階段，可先以一年期醫療險附約來補足醫療風險的缺口，隨著收入增加，建議加入終身醫療的保障，並適度地調整1年期醫療險保障的額度。隨著平均壽命不斷地延長，投保終身醫療時可以選擇75歲後保障額度自動提高的終身醫療險，除可填補1年期醫療險保障中止後的醫療缺口外，還可保障高齡優質醫療需求。

第二步，檢視保障範圍。保險最主要功能在於分散人生風險，民眾不僅要定期檢視自身的保障需求外，保障規劃也應納入社會環境及制度改變的因素；全球人壽表示，依衛福部統計註1，108年每3分鐘就有1人申領重大傷病證明，領證人數更逐年攀升，且根據身心障礙年齡分布註2，65歲以下比重超過五成，提醒民眾在檢視保單的同時，建議將重大傷病及長期照顧的保障納入檢視。

最後一步，檢視投保資料是否正確。保險健檢除了投保內容的檢視外，也應檢視更新相關投保資料，例如通訊資料、職業類別、受益人等等，以免日後之相關權益受到影響，另也可以依個人的財務管理需要，檢視調整繳費方式。全球人壽提醒，保險不是買了就好，還需要每年檢視並做適當的調整，如此在面對風險發生時，才能真正發揮保障效果，給予最實質的幫助。

全球人壽年終保單健檢3撇步，讓錢花在刀口上、保障永相隨。 全球人壽/提供
全球人壽年終保單健檢3撇步，讓錢花在刀口上、保障永相隨。 全球人壽/提供
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隨著健保政策逐年改變，在預算有限的階段，可先以一年期醫療險附約來補足醫療風險的缺...
隨著健保政策逐年改變，在預算有限的階段，可先以一年期醫療險附約來補足醫療風險的缺口，隨著收入增加，建議加入終身醫療的保障，並適度地調整1年期醫療險保障的額度。圖／聯合報系資料照片
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