目標到期債保單 藏3大風險

專家提醒，投保目標到期債保單要留意匯率風險。（路透） 分享 facebook

投資型保單可連結的標的多元，其中連結目標到期債的投資型保單，因為與類定存保險商品概念類似，業者表示，在儲蓄型明年因政策遭限縮後，民眾可望轉向目標到期債保單，將成為明年保險市場的新寵兒。

所謂目標到期債保單，可視為連結債券型基金的壽險或年金險，連結的目標到期債券基金，大多會分散投資五十檔至一百檔債券，以投資等級債為主。投保一開始會設定到期日，依照商品不同，保戶可在投資期間領配息，到滿期再領回本金；或滿期時一次領回本金加利息。

全球人壽商品部副總鄭中安表示，目標到期債保單去年的初年度保費已突破千億元，今年預計也會超過千億元。

不過，公勝保經戰略長李正偉提醒，目標到期債保單有三大風險，投保前要特別留意。第一是匯率風險，目標到期債多為外幣計價，債券多是國外債券，因台灣債券殖利率太低，不太可能用台灣的債券做目標到期債，大部分為美元計價，就會有匯率風險。

第二，提前贖回恐損失，提前贖回或解約恐無法保本，還可能蒙受損失，因此投保目標到期債保單須先確保沒有短期資金需求，或是利用手上閒置資金購買；第三是信用評等風險，有些業務員會以「保本」或「保息」來銷售，但目標到期債保單並沒有所謂的保本、保息，債券都會有違約風險。

至於今年最熱銷的失能險，李正偉指出，四、五家以失能險做主力的壽險公司，今年都改版失能險，帶動上半年好幾波停售潮，改版後失能險明年會變成長賣型商品，有需求的民眾仍然會購買，但不會像今年出現大幅搶購熱潮，除非明年又進一步改版，再次帶起搶購風潮。

鄭中安則說，台灣面臨高齡化轉型議題，長照險、老年醫療等商品會越來越受歡迎，改版後的失能險會回歸以失能扶助為主的設計。至於醫療險，未來會逐漸往高齡實支實付醫療、高齡加倍給付、有無健康加值金等方向發展。