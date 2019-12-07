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辜家洋樓落成百年慶 辜仲諒首次攜兩子亮相

2019-12-07 22:50經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

鹿港民俗文物館今(7)日舉行洋樓落成百年慶典，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒與長子辜昱銓、次子辜昱穎，父子三人首次公開亮相。辜仲諒致詞時表示，奉獻台灣是他從小身上就有的DNA。

出席活動的辜家人士還包括，辜家第二代、總統府資政辜寬敏，以及，屬於第三代的中國信託銀行副總辜弘毅與辜王吟文夫婦。辜弘毅是辜家第一代、鹿港仕紳辜顯榮六子辜偉甫的三子，曾經任職台灣經濟研究院。

辜仲諒說，他每年都會回鹿港掃墓，以前阿嬤（辜顏碧霞）常常帶他們這些孫子回來鹿港，有一年阿嬤說要住一晚，他就睡在洋樓的二樓，「那晚嚇死，這麼大一間，冷颼颼，沒電視、沒什麼燈光」。

他說，小時候對鹿港的記憶非常愉快，院子很大、有好吃的小吃，從小回鹿港是一件非常開心的事情，那時沒有高速公路，走縱貫線，阿嬤有個習慣，回鹿港都要到日月潭住個幾天。

辜仲諒說，最近陪八叔公辜寬敏喝咖啡，「八叔公一直在提醒我，辜家要為台灣人做些回饋跟奉獻」。他十幾年前就成立中國信託慈善基金會，針對弱勢中的弱勢，比偏鄉更偏鄉的小朋友，還有比較辛苦的家庭，儘量幫助他們，十幾年來做了很多公益，嘉惠地區包括彰化鹿港。

他還回憶，小學時有一年夏天，在鹿港一間柑仔店吃剉冰，老闆看到他書包上的名字，問他跟辜振甫及辜濓松的關係，接著講起，以前家裡很窮、生病沒錢看醫生，幸好辜仲諒的曾祖母，在祖厝外頭擺了桌子，放了包子、米、錢，讓他們可以拿錢看醫生救了全家人。

辜仲諒說，阿嬤跟八叔公從小就跟他說，辜家對台灣做了很多回饋，柑仔店的經驗印證了，「從小身上有DNA要做這事情」。

辜寬敏致詞時也說，父親辜顯榮逝世前兩天，叮囑後輩，辜家原本貧苦，今天能有財產留給後代，不是他有能力，他是替台灣做些事情，「台灣人寄在我這裡的錢，將來有機會，這些錢要還給台灣人」。

辜家在1973年把含洋樓在內的祖厝，以財團法人形式捐贈地方，就是在踐行辜顯榮的遺願。

鹿港民俗文物館7日舉行洋樓落成百年慶典，辜家第三代媳婦辜王吟文（左起）與夫婿中國...
鹿港民俗文物館7日舉行洋樓落成百年慶典，辜家第三代媳婦辜王吟文（左起）與夫婿中國信託銀行副總辜弘毅、總統府資政辜寬敏、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，及辜仲諒的長子辜昱銓、次子辜昱穎在洋樓前合影。記者陳怡慈／攝影
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鹿港辜仲諒中國信託

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