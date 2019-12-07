台新金控耶誕點燈 他浪漫求婚

迎接耶誕節，台新金控6日在台北市仁愛圓環旁總部大樓點亮今年的耶誕樹，現場數百位民眾在董事長吳東亮的帶領下一起倒數讀秒並齊喊「 點亮幸福」，宣告「2019台新金控耶誕祭」登場，溫馨浪漫的氣氛下，有人當場求婚，獲得在場者滿滿的祝福。

台新金今年結合數位科技，打造高16米具互動功能的巨型耶誕樹，並規劃讓民眾掃描耶誕樹旁的QR code，完成「卡得利CARDaily」下載，即可選擇並啟動包含「耶誕快樂」、「嫁給我」與「生日快樂」三種版本的耶誕樹圖樣。

昨日的點燈活動有一段插曲，一位員工示範操作啟動「嫁給我（Marry me）」的耶誕樹圖樣設計時，現場傳來一陣動人的歌聲，一位年輕男士唱著情歌、帶著一束充滿浪漫感的氣球走到耶誕樹前方，向在場任職於台新銀行的女友求婚；這對戀人緣起11年前，當時二人都還是台新銀行的工讀生，如今在吳東亮及現場民眾共同見證下，求婚過程美滿，溫馨感人的場景，將今年台新金耶誕點燈活動帶入另一個高潮。

吳東亮表示，台新金控每年都希望藉由不同的耶誕主題布置為台北市增添歡欣氣氛，也傳達對鄰里及市民朋友們的祝福，歡迎民眾前來拍照打卡分享喜悅。

台新也邀請圓環周邊知名餐飲品牌共襄盛舉，活動期間民眾來到禮物盒專區 ，尋找餐飲品牌LOGO旁的QRcode，掃描後完成指定任務，可獲得用餐優惠。