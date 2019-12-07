台新投信 基金獎常勝軍

台新投信總經理葉柱均 台新投信／提供 分享 facebook 台新投信小檔案、大事紀 圖／經濟日報提供 分享 facebook 台新投信於2004年成立，在2010年7月時成為台新金控100%持股子公司，並於同年10月合併台灣工銀投信，總經理葉柱均帶領下，目前總管理資產規模已超過新台幣1,300億元，近一年規模大幅成長三成，更創下歷年最佳水準。

台新投信秉持追求長期穩定績效的理念，基金優異的表現深獲各大專業機構肯定，已成為基金獎常勝軍，近九年來，在國內三大基金獎「金鑽獎」、「理柏台灣基金獎」、「Smart智富台灣基金獎」共計榮獲37座獎項，成績斐然。

葉柱均表示，台新投信產品線優質多元，致力追求客戶財富累積。近一年有效提升營運體質，在產品開發上，秉持創新優質的理念，致力追求客戶財富的累積，目前基金產品線包括台股型、國內平衡型、貨幣型、中國股票型、印度股票型、新興市場股票型、REITs、新興市場債、亞澳高收益債、多元組合型、主題式智慧生活、優先擔保高收債、ETF等多元化基金，滿足客戶全方位的理財需求。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金是目前國內少數具有「優先順位」及「擔保」二大優勢的高收益債券基金，同時滿足投資人追求較佳收益及降低波動風險二大訴求，深獲市場青睞，今年4月底成立時，募集金額逾53億元，優於本土投信近年非ETF產品一般較佳募集成立水準的約30億至40億元，也締造台新投信IPO最佳紀錄。

葉柱均指出，就產品創新面分析，除今年成立台新優先順位資產抵押高收益債券基金外，台新中証消費服務領先指數基金、台新智慧生活基金及得獎常勝軍台新北美收益資產證券化基金，皆有獨特的優勢。

其中，台新中証消費服務領先指數基金是全台首檔專注中國大陸14億人口消費服務概念之A股指數基金，追蹤中証消費領先指數，掌握大陸消費新熱點及大陸內需成長趨勢，是少數採取指數化策略，布局大陸泛消費服務類A股之中國基金，今年績效表現相當優異。

台新智慧生活基金涵蓋數位經濟、生命科學、工業4.0、環境保護等四大智慧生活主軸，相較其他同類型產品僅投資單一產業，市場掌握性更廣，能有效依市場變化彈性調整投資組合，並充分參與未來5G、AI、精準醫療、行動支付、物聯網、穿戴裝置等創新科技爆發性商機。

台新北美收益資產證券化基金為國內首檔專注美國、加拿大高配息標的之北美型REITs基金，長期穩定的績效獲獎不斷，在2010、2011、2012、2017等四個年度獲得「金鑽獎」3年期、5年期、10年期獎項肯定，是基金獎的常勝軍。