CFP董事總經理連伯樂：擁抱改變、用科技提供更好服務

CFA Society Taiwan 6日舉行2019年終晚宴暨授證儀式，CFA協會亞太區董事總經理連伯樂（Nick Pollard）致詞時指出，面對金融科技的出現，例如區塊鏈，CFA組織最大期望就是提供更好的服務給消費者，運用科技讓金融產業有更高的視野。

連伯樂說，在區塊鏈等金融科技出現後，許多人問自己，這個產業未來會長什麼樣子？他認為，大家應該要擁抱改變，科技可以帶來很多可能性，擁抱改變，以可以提供更好的服務給消費者。

他表示，雖然現在景氣看起來較差，但我們應該要運用科技、建立更多信任。

昨日多位金融業重量級嘉賓參與盛會。台灣今年一共有59位CFA新科持狀人，每年台灣有將近2000名考生，但考取CFA難度相當高。

出席晚宴的國泰金總經理李長庚指出，期待台灣有更多人才加入CFA行列，讓CFA協會一起為台灣資本市場發發展心理，未來希望能攜手CFP協會彼此努力合作，在投資界產生更大正向影響。

CFA Society Taiwan在2006年創會，第一屆理事包含將來銀行執行長劉奕成、華南金控副董事長林知延、新光金控代理發言人李超儒，發展十三年，會員向國際頂尖財金專業人才邁進。