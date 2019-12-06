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誰踩到上海國儲能源地雷？10家銀行名單全都露

2019-12-06 19:55經濟日報 記者楊筱筠／台北即時報導

上海國儲能源驚傳聯貸案爆雷。市場傳出，踩到上海國儲能源聯貸雷的10家國內銀行，包括華南銀、凱基銀、中國信託商銀、兆豐銀、合作金庫商銀、彰銀、永豐銀、高雄銀、台新銀、元大銀。

由於上海國儲能源公司負責人朱寧，與去年傳出美元債違約的中國國儲能源負責人為同一位，金融業正在積極徹查朱寧掛負責人的其它聯貸案的違約風險。

中國國儲能源過去是國企光環罩身，但去年驚傳交叉違約，出現債務危機。據了解，上海國儲授信案的擔保人為母公司中國國儲能源集團。

多家金融業高層今（6）日證實，上海國儲能源近期出現未還款，明年1月參貸國銀可能會有逾放、提損，初估國銀曝險部位約新台幣50億元。據了解，上海國儲能源的聯貸案總曝險金額約4億美元，參與聯貸銀行除了本土銀行，還包括許多港澳中當地銀行，例如大豐銀行、香港集友銀行等等，踩雷銀行遍及亞洲金融機構。

部分參與該聯貸案的金融業者回應，已經開始在10月、11月提列，部分銀行會等待上海國儲能源後續是否還款，假設到年底不還，明年上半年會再分批提列。

金融業者指出，金管會的確已經介入關心，目前提列標準是按照金管會的規定，但後續仍須仰賴與對方業者協商，上海國儲能源的確有提擔保品。

也有公股行庫業者指出，目前中國國儲能源公司還在運作、尚未癱瘓，目前處在有繳利息情況下，目前主辦行正在發動律師作業，朝向跟該公司談協商條件，期盼業者可以繼續履約條約。

上海國儲能源驚傳聯貸案爆雷。市場傳出，踩到上海國儲能源聯貸雷的10家國內銀行，包...
上海國儲能源驚傳聯貸案爆雷。市場傳出，踩到上海國儲能源聯貸雷的10家國內銀行，包括華南銀、凱基銀、中國信託商銀、兆豐銀、合作金庫商銀、彰銀、永豐銀、高雄銀、台新銀、元大銀。 圖／業者提供
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上海聯貸案金融業

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