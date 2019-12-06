台新金吳東亮帶頭點亮聖誕燈 員工現場浪漫求婚

時序進入12月，溫馨的聖誕節又將到來，台新金今晚在北市仁愛圓環旁總部大樓點亮今年的聖誕樹，台新金董事長吳東亮帶領倒數讀秒，並齊喊「點亮幸福」，數百支聲控螢光棒共同點亮首座巨型互動聖誕樹，周邊的幸福拱門、三座禮物盒等大型聖誕佈置物也同時亮起。

台新金今年聖誕佈置走數位風，特別將聖誕樹設計結合數位科技，打造高16米具互動功能的巨型聖誕樹，並規劃讓民眾掃描聖誕樹旁的QR code，完成「卡得利CARDaily」下載，即可選擇並啟動包含「Merry Christmas」、「Marry me」、「Happy Birthday」三種版本的聖誕樹圖樣，讓今年台新金控的聖誕裝飾更具話題性。

台新金董事長吳東亮在致詞時表示，台新金每一年都希望藉由不同的聖誕主題佈置為台北市增添聖誕的歡欣氣氛，今年台新金呈現給大家的聖誕樹特別運用互動式的設計，可藉由選定的聖誕樹圖樣向另一半或親友表達愛意、傳達祝福，因此，特別將今年的聖誕佈置主題定調為「認真相伴」。