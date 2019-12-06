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宏泰壽給企業假投保真理財 遭金管會罰120萬元

2019-12-06 19:26經濟日報 記者葉憶如／即時報導

宏泰人壽有四項違規，包括針對企業「真理財假投保」被抓到及內控資安缺失等，今（6）日遭金管會罰鍰120萬元。

其一是辦理以法人為要保人之核保作業，有以「理財與資金運用」為目的辦理投保，且未審慎評估指定受益人是否與投保目的相符，違反保險法第148條之3第2項授權訂定之保險業招攬及核保理賠辦法。

此外，宏泰辦理利害關係人交易對象之建檔作業、保險商品費用適足性檢測作業、取處不動產鑑價作業、保經代通路業務品質控管作業、客戶洗錢風險等級評估及自建名單資料庫更新、防制洗錢及打擊資恐交易持續監控作業、行動裝置應用程式（App）作業、網路管理作業、資安評估作業及社交工程演練及伺服器管理作業等缺失事項，核有礙公司健全經營之虞。

以及辦理電子個資檔案安全維護作業未進行加密，核有礙公司健全經營之虞。三項核處罰鍰新臺幣60萬元整，並予以12項糾正及1項限期改正之處分

另外，宏泰人壽受理要保人變更所訂定之保全作業內部控制制度有欠周延，核有違反保險法相關規定，又被金管會依保險法第171條之1第4項規定，核處罰鍰60萬元整。

保險局說，宏泰人壽公司辦理要保人變更之保全作業有欠周延，未足以發揮相關內部控制制度之有效性，與保險業內部控制及稽核制度實施辦法規定不符，違規事實明確。依保險法第171條之1第4項規定，核處罰60萬元。

保險宏泰人壽

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