電子利基股強勢 櫃買蓄勢挑戰新高

指標電子股釋基本面利多，淡季不淡，帶動台股緩步走升，當中，櫃買指數在中美晶（5483）、精測等電子股墊高下，嘗試再寫新高，吸引市場目光。

伴美股震盪走揚，大盤今（6）日站回11,600，惟盤中賣壓出籠，壓抑指數漲幅，終場小漲12點，以11,609點作收，而櫃買也在開高後收斂，終場收在146點。

美中談判多空交雜，影響本周盤勢，然台股挾基本面及殖利率優勢，吸引資金回流，市櫃兩市場本周皆緩步上揚，蓄勢挑戰前波高點；櫃買指數在回測季線支撐後，吸引法人進場承接，投信本周在櫃買市場買超10億，外資則進場130億元，共同推升指數連四紅，本周漲幅為1.3%，相較加權指數漲1.0%活躍。

主要推升櫃買指數的類股以半導體、電子、電子零組件為大宗，尤以半導體類股周漲4%最為強勁。進一步觀之，包括中美晶、環球晶等矽晶圓、原相、鈺太等TWS概念股、世界等晶圓代工、精測、頎邦等晶圓封測、威剛、群聯等記憶體以及雙鴻等散熱零組件多為法人重點買超標的，吸引短多順勢點火，為盤面焦點。

產業端上，法人指出，AirPods開啟TWS風潮，產品在規格推陳出新和市場規模提高下，將有效挹注相關供應鏈獲利；半導體代工、封測廠則受惠上游廠商擴產以及訂單外溢效應，營運能見度佳；而矽晶圓、記憶體則受惠庫存去化，產製品報價有望回溫，產業出現轉機。

法人表示，整體來看，近期受到美中貿易戰與選舉消息面影響，台股仍存在不確定性風險變化，外資機構法人多做觀望，但在科技發展趨勢不變，加上半導體大廠第3季財報公布和明年5G商轉帶動下，看好半導體雙位數成長，建議現階段不妨汰弱留強，觀察個股表現，伺機逢低布局強勢股或修正後投資價值浮現的個股。